Российские войска испытывают проблемы с оплатой «службы по контракту» в Украине
Российские военные продолжают страдать от проблем с моральным духом и дисциплиной в Украине и, кроме боевой усталости и высоких потерь, одной из главных проблем российских солдат остаются проблемы с их оплатой
Российские военные продолжают страдать от проблем с моральным духом и дисциплиной в Украине и, кроме боевой усталости и высоких потерь, одной из главных проблем российских солдат остаются проблемы с их оплатой.
Об этом говорится в разведывательном обзоре британского минобороны в воскресенье.
В русских вооруженных силах доход военнослужащих состоит из скромного основного оклада, дополненного сложным набором премий и надбавок. В Украине, скорее всего, возникли серьезные проблемы с невыплатой крупных боевых премий, говорится в обзоре.
Вероятно, это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом «специальной военной операции» и, как минимум, откровенной коррупцией среди командиров.
«Российские вооруженные силы постоянно не обеспечивают базовые потребности военнослужащих, дислоцированных в Украине, включая соответствующую форму, оружие и пайки, а также оплату. Это почти наверняка способствовало сохранению хрупкого морального духа большей части сил», - говорится в сообщении.
Ранее в Британии сообщили, что российские военно-стратегические учения не смогли обеспечить способность армии РФ проводить широкомасштабные, сложные операции - судя по тому, как развиваются события в российско-украинской войне.