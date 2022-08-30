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Общество
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30 августа 2022, 16:18

Политик Леонид Гозман арестован на 15 суток за сравнение Гитлера и Сталина

Суд в Москве арестовал на 15 суток оппозиционного политика Леонида Гозмана по административному делу о приравнивании нацистской Германии к Советскому Союзу

Политик Леонид Гозман арестован на 15 суток за сравнение Гитлера и Сталина

Суд в Москве арестовал на 15 суток оппозиционного политика Леонида Гозмана по административному делу о приравнивании нацистской Германии к Советскому Союзу. Такое отождествление с прошлого года запрещено в России законом.

Гозман был задержан накануне. Поводом для административного дела стала его старая запись в фейсбуке. В ней утверждалось, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер был абсолютным злом, а члены СС преступниками, но советский диктатор Иосиф Сталин и НКВД были ещё хуже.

В 2021 году Госдума приняла, а президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает приравнивать нацистскую Германию к СССР. 15 суток ареста - максимальное наказание по этой статье. При этом в исследованиях по истории и политологии проведение параллелей между гитлеровской Германией и сталинским СССР - не редкость, оба этих государства относят к тоталитарным режимам, имеющих ряд общих черт.

Леонид Гозман в последние месяцы несколько раз задерживался полицией. Против него возбуждено уголовное дело по статье о несообщении о втором гражданстве.

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