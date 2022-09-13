Гозмана задержали на выходе из спецприемника после 15 суток ареста из-за поста от 2013 года
Политик Леонид Гозман задержан на выходе из спецприемника, где он провел 15 суток ареста за публичное отождествление СССР и нацистской Германии
Политик Леонид Гозман задержан на выходе из спецприемника, где он провел 15 суток ареста за публичное отождествление СССР и нацистской Германии (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ). Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
Политика доставили в отдел МВД по Тверскому району Москвы. На него повторно составили протокол по ст. 13.48 КоАП РФ. Отождествление СССР и нацистской Германии было обнаружено полицией в посте политика в «Живом журнале» от 2013 года.
По словам адвоката, 72-летнего политика оставили на ночь в отделе полиции. Заседание Тверского районного суда по новому административному делу господина Гозмана пройдет утром завтра, 14 сентября. Ему грозит еще один арест на 15 суток.
30 августа политика задержали за пост в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), в котором тот сравнил Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
После начала спецоперации Леонид Гозман покинул Россию, но в июле вернулся. После назначения первых 15 суток ареста он сказал, что готов вновь уехать из страны: «У меня будет выбор — отъезд или неизбежная смерть в тюрьме» (цитата из интервью «Новой газете»).
В апреле в отношении господина Гозмана завели уголовное дело за неуведомление о втором гражданстве (ст. 330.2 УК РФ). На допросе политика в июле его защита представила документ, который подтверждал, что уведомление о гражданстве было подано в срок. В связи с этим, как говорил адвокат, дело будет закрыто.