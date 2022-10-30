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Сергей Петунин
30.10.2022 23:52

Волгоград не справился с канализацией

Два района города остались без воды и тепла

Волгоград не справился с канализацией

В Волгограде в ночь на 28 октября произошла крупная коммунальная авария: на склоне поймы реки Царицы обрушился бетонный канал, в котором проложен канализационный коллектор. В итоге два района города остались без водоснабжения и канализации. Причиной ЧП оказались старые канализационные трубы, уложенные более 50 лет назад с нарушением технологий и с тех пор не менявшиеся. Прокуратура сообщает о возможном возбуждении уголовного дела.

Волгоградское ООО «Концессии водоснабжения» (управляет сетями водоснабжения и водоотведения города) сообщило, что в ночь на 28 октября на склоне поймы реки Царицы произошло обрушение свода бетонного канала. В нем находится канализационный коллектор, обслуживающий Ворошиловский и Советский районы города. Как уточняет компания, и бетонный канал, и коллектор были проложены более 50 лет назад.

В результате была повреждена одна из двух нитей канализационных трубопроводов диаметром 1200 мм. Организация временно приостановила водоснабжение. Прокуратура Волгоградской области сообщила, что подача горячей и холодной воды прекращена более чем в 1,1 тыс. многоквартирных домов, 17 тыс. частных домовладений и в ряд социальных объектов. Для жителей был организован подвоз воды. «Водовозки курсируют в постоянном режиме в Советском и Ворошиловском районах. Всего задействовано несколько десятков водовозок, в том числе свою технику предоставили муниципальные предприятия», — уточняли в пресс-службе «Концессий водоснабжения».

Из-за аварии канализационные стоки залили Нулевую продольную магистраль. Впрочем, движение по ней было затруднено еще в четверг — из-за сильного дождя, забившихся ливневок и вышедших из строя по неустановленным пока причинам локальных очистных сооружений. Стоки также залили сквер в пойме Царицы.

В субботу администрация Волгограда сообщила о введении в Ворошиловском и Советском районах города режима чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Движение по Нулевой продольной магистрали было приостановлено. «Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава администрации, на место направлена оперативная группа,— уточнили в волгоградской мэрии.— Помимо прочего режим чрезвычайной ситуации позволяет оперативно принимать все необходимые решения, привлекать силы и средства сторонних организаций без проведения продолжительных согласований и формальных процедур».

В воскресенье губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о создании оперативного штаба по ликвидации аварии. Он отметил, что Волгоград столкнулся «с одной из самых масштабных за последнее десятилетие техногенных аварий, которая носит комплексный характер и затрагивает ряд сфер жизнеобеспечения города». Глава региона потребовал, чтобы до вечера 31 октября была обеспечена работа канализационный системы города по временной схеме. Также он поручил до конца следующих суток осуществить поэтапное подключение котельных Волгограда для подачи тепла. «Проблема достаточно существенная, но, несмотря на это, с привлечением специалистов нам удалось в течение суток найти аварийный отрезок, разработан порядок действий. Мы для себя планируем, что до конца следующих суток мы в полном объеме подключим по резервной схеме канализационный коллектор. Это задача для нас номер один», — отметил господин Бочаров.

Выяснилось, что у городских властей и коммунальных компаний нет достоверной проектно-сметной документации на коллектор. Также оказалось, что вместо бетонного коллектора стоки шли по металлической трубе, которая со временем сгнила и разрушилась. По мнению губернатора, подобных участков по всему городу может быть множество. Прокуратура уже направила в следственные органы постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокурор Волгограда внес в адрес главы Волгограда и генерального директора ООО «Концессии водоснабжения» представления об устранении выявленных нарушений — в том числе в части ненадлежащего мониторинга состояния системы водоотведения, несвоевременного обслуживания и ремонта канализационного коллектора.

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