ЦБ РФ смягчил правила продажи наличной валюты физлицам
Центробанк России разрешит банкам продавать валюту физическим лицам за счет средств из разных источников после временного промежутка. До этого кредитные организации могли использовать только поступившую от физлиц валюту
Центробанк России разрешит банкам продавать валюту физическим лицам за счет средств из разных источников после временного промежутка, сообщили РБК и Frank Media со ссылкой на ЦБ. До этого решения кредитные организации могли использовать только поступившую от физлиц валюту.
Послабления подразумевают возможность использовать средства сделок с банками-нерезидентами, а также средства, поступившие для зачисления на счета от российских юрлиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.
«Это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке», — сообщили в Центробанке РБК.
По данным Frank Media, ЦБ разослал российским банкам письмо, из которого следует, что под запретом остается продажа валюты, поступившей «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ. Норма будет действовать до 9 сентября.
В марте Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. 18 апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля. 19 мая ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, в ЦБ объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.
В конце июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам. Она отметила, что оснований полагать, что ситуация с поступлением наличной валюты изменится, у регулятора нет. По словам главы ЦБ, у банков должна остаться возможность выполнять обязательства перед гражданами, у которых ранее были открыты валютные счета, на выдачу им средств в пределах установленного лимита в 10 000.
В августе Банк России продлил введенные весной ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам еще на полгода – до 9 марта 2023 г. Регулятор сохранил лимит в $10 000 или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада. В ЦБ напомнили, что снять в валюте можно только средства, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 г. Остальные по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия.