Экспорт российского угля морским путем фактически остановлен из-за санкций ЕС
Российские угольщики начали перенаправлять объемы в Азию задолго до вступления запрета в силу, но сейчас судовладельцы, которые перестраховывают свои риски с более крупными поставщиками, больше не могут покрывать такой экспорт
Экспорт российского угля морским путем фактически остановлен из-за санкций ЕС, сообщил Bloomberg. Крупнейшая в России компания по добыче энергетического угля СУЭК не может отгружать топливо с середины августа, рассказали источники агентства. По их словам, на рынках страхования и перестрахования доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, что затрудняет поиск страховки для судовладельцев.
В июле, сообщали «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ), Россия смогла перенаправить экспортные поставки угля из европейских стран в Китай и Индию. В результате морские поставки угля за рубеж к июню, когда они достигли 16,45 млн т, почти не изменились.
Запрет ЕС на импорт российского угля и других товаров в страны блока вступил в силу 10 августа. Еврокомиссия разъяснила, что санкции также запрещают операторам ЕС предоставлять услуги по финансированию и страхованию для всех поставок таких продуктов из России.
Российские угольщики начали перенаправлять объемы в Азию задолго до вступления запрета в силу, но сейчас судовладельцы, которые, как правило, перестраховывают свои риски с более крупными поставщиками, больше не могут покрывать такой экспорт. Собеседники агентства рассказали, что российские экспортеры угля рассматривают другие варианты, но они будут дорогостоящими и потребуют времени для реализации. По их словам, это также приведет к еще большему росту цен.
Россия входит в тройку крупнейших экспортеров угля в мире, контролируя около 17% мировых поставок. После того, как поставки российского угля из-за санкций были перенаправлены в Азию, включая Индию, другие экспортеры, такие как Австралия, заменили их объемы в Европе. В результате цены на уголь уже выросли в 10 раз.
Разъяснение ЕС также включало некоторые виды российских удобрений, но из-за того, что ЕС разрешает их ввоз в установленных квотах, это не сильно повлияло на ситуацию, сообщили источники Bloomberg. Но и раньше — до августа — найти судно или страховщика для таких грузов было сложно.