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22 августа 2022, 23:29

Российский сенатор Эдуард Исаков осудил свою дочь, которая высказалась против войны и уехала из России

В минувшую пятницу Диана Исакова рассказала, что в марте 2022 года она вышла на антивоенный митинг в Сочи, а в апреле - раздавала там же антивоенные листовки и была задержана полицией

Российский сенатор Эдуард Исаков осудил свою дочь, которая высказалась против войны и уехала из России

В минувшую пятницу Диана Исакова рассказала в интервью Би-би-си и «Медузе», что в марте 2022 года она вышла на антивоенный митинг в Сочи, а в апреле - раздавала там же антивоенные листовки и была задержана полицией. Исакова также выступила с критикой своего отца, который как член Совета федерации, санкционировал вторжение в Украину.

Эдуард Исаков в ту же пятницу опубликовал осуждающий Диану пост, который многими в соцсетях было воспринят как отречение от дочери. Другие отметили, что пост был больше похож на объяснительную начальству. В понедельник сенатор выпустил новое заявление, что об отречении речь не идет, но у него с дочерью «конфликт, серьезные разногласия».

«Не нужно делать из моей дочери жертву. Она не просто выступила против специальной военной операции, она скрытно занималась оппозиционной деятельностью у меня за спиной, проживая в моем доме, на мои средства, понимая, что я работаю в федеральных органах власти», - написал он.

«Все интервью было посвящено мне, тому, как я тиранил мою дочь, не давал ей свободно выражать свою гражданскую позицию, но которая почему-то по своему желанию проживала со мной и даже не думала съезжать и начинать самостоятельную жизнь. При этом ей было куда переехать, она три года встречалась со взрослым мужчиной моего возраста», - также пожаловался сенатор.

Исаков предположил, что его дочь дала интервью СМИ в стремлении собрать больше подписчиков своему телеграм-каналу. В предыдущем заявлении он предположил, что Би-би-си и «Медуза» заплатили Диане Исаковой (Би-би-си не платит за интервью; «Медуза» также уточнила, что интервью Исакова давала добровольно и бесплатно).

«Я не снимаю с себя ответственности за воспитание своего ребенка. Это моя дочь, моя боль. Конечно, она разрывает мое сердце», - добавил Исаков.

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