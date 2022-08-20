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В мире
Россиян будут «лечить гвоздями»
20 августа 2022, 22:30

В НАТО предупредили о начале Третьей мировой войны в случае провокации на Запорожской АЭС

В случае умышленной атаки по Запорожской АЭС и последующей утечки радиации Североатлантическому альянсу придется вступить в войну, так как в результате инцидента пострадают страны НАТО

В НАТО предупредили о начале Третьей мировой войны в случае провокации на Запорожской АЭС

В случае умышленной атаки по Запорожской АЭС и последующей утечки радиации Североатлантическому альянсу придется вступить в войну, так как в результате инцидента пострадают страны НАТО. Об этом заявили американские и британские политики.

Любое преднамеренное повреждение украинского ядерного реактора с возможной утечкой радиации будет нарушением пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне, сообщил председатель спецкомитета в Палате общин Великобритании Тобиас Эллвуд.

Представителей Конгресса США Адам Кинзингер подтвердил, что в таком случае пятая статья вступит в силу автоматически. «Это даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО», — пояснил он.

Ранее украинская компания «Энергоатом» предупредила о подготовке Россией масштабной провокации на атомной станции в захваченном Энергодаре. По информации организации, 19 августа российские военные сообщили руководству Запорожской атомной электростанции, что отныне вводятся ограничения по допуску персонала на объект. Внутрь здания будут пускать только работников, обеспечивающих функционирование энергетических блоков.

«Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки и отключить их от украинской энергосистемы. В настоящее время военные России ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива», — говорится в публикации.

По данным «Энергоатома», вечером 18 августа в город приехала большая группа сотрудников российских федеральных телеканалов, для которых в гостинице местного предпринимателя организовали совещание с работниками ФСБ. Через несколько часов начались обстрелы в районе учебно-тренировочного центра АЭС.

«Точно зафиксировано, что эти обстрелы производились с двух мест — автовокзала и сбросного канала: в первом случае — 1,5 секунды и удар, а во втором удар раздавался через три секунды. Понятно, что оккупанты делают это для создания „яркой“ картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах», — отметили в украинской компании.

Там добавили, что станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, так как из-за обстрелов один энергоблоков был остановлен, мощность еще двух понижена.

Россия отказывается создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС, заявляя, что это «сделает станцию еще более уязвимой», поскольку «не исключены провокации со стороны Украины». При этом Москва и Киев согласились на визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые должны проверить состояние объекта.

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