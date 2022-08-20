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20 августа 2022, 11:36

Главного психиатра-нарколога Минздрава РФ задержали по подозрению в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали главного внештатного психиатра-нарколога Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна. Его подозревают в мошенничестве

Главного психиатра-нарколога Минздрава РФ задержали по подозрению в мошенничестве
Фото: news2.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали главного внештатного психиатра-нарколога Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна. Его подозревают в мошенничестве.

Telegram-канал «112» сообщает, что вместе с Евгением Брюном силовики задержали его заместителя - вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.

По предварительным данным, наркологов подозревают в том, что они через сеть аффилированных компаний организовали закупку госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам.

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