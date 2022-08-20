20 августа 2022, 11:36
Главного психиатра-нарколога Минздрава РФ задержали по подозрению в мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов задержали главного внештатного психиатра-нарколога Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна. Его подозревают в мошенничестве
Фото: news2.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали главного внештатного психиатра-нарколога Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна. Его подозревают в мошенничестве.
Telegram-канал «112» сообщает, что вместе с Евгением Брюном силовики задержали его заместителя - вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.
По предварительным данным, наркологов подозревают в том, что они через сеть аффилированных компаний организовали закупку госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам.