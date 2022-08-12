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12 августа 2022, 14:27

Бывший российский миллиардер Минц назвал вторжение Путина в Украину «подлым»

Бывший российский миллиардер Борис Минц в интервью «Би-би-си» открыто раскритиковал Владимира Путина, сравнив его решение о вторжении в Украину со вторжением Гитлера в Польшу

Бывший российский миллиардер Минц назвал вторжение Путина в Украину «подлым»

Бывший российский миллиардер Борис Минц в интервью «Би-би-си» открыто раскритиковал Владимира Путина, назвав его решение о вторжении в Украину «подлым» и сравнив его со вторжением Гитлера в Польшу. Это один из редких случаев, когда богатейшие россияне открыто выступают против войны и президента.

«Эта война — результат безумия и жажды власти одного человека, Владимира Путина, поддерживаемого его ближайшим окружением», — сказал Минц. Он добавил, что война стала «самым трагическим событием» в новейшей истории не только России и Украины, но и всего мира, а также сравнил ее с вторжением нацистской Германии в Польшу в 1939 году.

Нежелание других миллиардеров критиковать Путина Минц объяснил словами: «Они все боятся». Бизнесмен отметил, что любой публичный критик российского президента «имеет основания беспокоиться о личной безопасности», однако добавил, что сам он не планирует «жить в бомбоубежище, как это делает Путин».

В качестве примера возможных последствий критики президента для бизнесменов Минц приводит возбуждение уголовных дел, в том числе против их родственников и сотрудников. «Любой независимый бизнес-лидер рассматривается как угроза, поскольку он или она может быть способен финансировать оппозицию или культивировать протест — таким образом, эти люди рассматриваются как враги Путина и, следовательно, как враги государства», — считает Минц.

Борис Минц — основатель инвесткомпании O1 Group, в 2017 году облигации одной из компаний группы купил банк «Открытие» за 34 миллиарда рублей. Сотрудники банка перед сделкой называли ее «безумной», писал Forbes, а вскоре после сделки Центробанк объявил о санации «Открытия». Банки «Траст» и «Открытие» подали иск к Минцу из-за сделки, потребовав от него более 700 миллионов долларов, судебное разбирательство по иску еще продолжается. Кроме того, в России бизнесмена и его сыновей обвинили в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и заочно арестовали.

В 2018 году Минц продал свою долю в O1 и уехал в Великобританию. В том же году имя Минца США включили в «список Путина», куда вошли члены представители российской власти, а также все богатейшие российские бизнесмены. В 2017 году Forbes оценивал состояние Минца в 1,3 миллиарда долларов.

После начала войны в Украине ряд российских миллиардеров, в том числе Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Мордашов, высказывались против войны, но не против Владимира Путина. Олег Тиньков, открыто раскритиковавший российское руководство и армию, продал свой банк «Интерросу» миллиардера Владимира Потанина. Бизнесмен утверждал, что был вынужден продать «Тинькофф» за 3% от его реальной стоимости после угроз Кремля национализировать банк.

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