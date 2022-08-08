В Россию въехало рекордное число трудовых мигрантов из Средней Азии
В Россию хлынули трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других стран. Во втором квартале года на заработки в страну приехало 3,12 миллиона иностранцев
В Россию хлынули трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других стран. Во втором квартале года на заработки в страну приехало 3,12 миллиона иностранцев. Это рекордный показатель за последние шесть лет, следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, материалы которой изучили в «The Moscow Times».
Причиной приезда рекордного числа трудовых мигрантов эксперты называют укрепление рубля. «Если в первом квартале 2022 года на фоне резкого обвала рубля наблюдался отток трудовых мигрантов, то во втором – он был с лихвой компенсирован. На это повлияло, прежде всего, неожиданно сильное укрепление рубля, в результате которого российский рынок труда стал более привлекательным для иностранцев, ведь их заработки в валюте выросли», – прокомментировала данные президент FinExpertiza Елена Трубникова.
В то же время крепкий рубль вредит соседям России: их валюты заметно обесценились к рублю с начала года из-за ограниченной конвертируемости рубля и его переоценки к доллару. Так, казахский тенге ослаб более чем на 30%, киргизский сом — на 14%, белорусский рубль — почти на 40%, а армянский драм — на 20%.
Больше всего мигрантов на заработки в Россию приезжают из Узбекистана (49,6% или 1,54 млн человек) и Таджикистана (30,5% или 953 тысячи человек) и Киргизии (7,2% или 223 тысячи человек). При этом около 40% мигрантов остаются в Москве и Подмосковье.
В топ-5 регионов, куда чаще всего приезжали иностранцы на заработки, оказались Москва (841,9 тысяч человек), Подмосковье (399,5 тысяч человек), Санкт-Петербург и Ленинградская область (385,7 тысяч), Кубань (86,2 тысяч) и Иркутская область (75,2 тысяч).
Ранее Россия запустила новую волну «миграционной амнистии» и открыла границы для совершивших административные правонарушения мигрантов, чтобы помочь падающей экономике дешевой рабочей силой. Предыдущая подобная «амнистия» была в октябре 2021-го. Тогда разрешение на въезд в РФ смогли получить около 300 тысяч человек. В России их особенно ждали на уборке урожая, идею вернуть иностранных рабочих активно лоббировал российский Картофельный союз.