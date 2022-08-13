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франция
Алексей Тарханов
13 августа 2022, 18:15

Иностранцам во Франции предлагают выбор

Закон о праве голоса внесен в Национальное собрание

Иностранцам во Франции предлагают выбор

В нижнюю палату парламента Франции, Национальное собрание, внесено предложение о праве для проживающих в стране иностранцев голосовать на муниципальных выборах. Левые считают такой закон справедливым, правые пугают наступлением африканского и арабского коммунитаризма. Спор, которому уже сорок лет, скоро возобновится в парламенте.

***

Проект закона, который должен дать проживающим в стране иностранцам дополнительные и очень важные права, внес в парламент председатель юридической комиссии Национального собрания депутат правительственного блока Саша Улье. Если этот закон будет принят, он позволит гражданам разных стран, а не только входящих в Европейский союз, голосовать и участвовать в муниципальных выборах.

До настоящего времени такая возможность предоставлялась только европейцам, которые голосовали по месту проживания, но сами не могли быть при этом избранными на ключевые должности. Об этом в своих интервью напоминает автор законопроекта: «Право голосовать за граждан Европейского союза на местных выборах уже существует во Франции. Никого не удивляет, что испанец или болгарин могут участвовать в муниципальных выборах. Многие люди задаются вопросом, почему англичане больше не могут этого делать после “брексита”».

Депутат Улье занимает в парламенте важную должность, но подчеркивает, что свой закон он вносит не от имени правительственной фракции, а в порядке личной инициативы.

Это тем более странно, что одновременно в Национальном собрании дожидается подробного обсуждения важнейший проект закона об иммиграции, подготовленный под руководством очень влиятельного министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

Он должен дебатироваться в октябре. Хотя он и называется «Об иммиграции», по существу он выглядит скорее законом «против иммиграции». Господин Дарманен уже заявил о новой инициативе Саша Улье, что будет «твердо выступать против такой меры». Получается, что в правительстве и в поддерживающей его парламентской фракции правая рука не знает, что делает левая.

Мотивы господина Улье тоже можно понять. Прежде всего — права будут предоставлены не всем поголовно, а с определенными ограничениями. Страшилки крайне правых, которые кричат, что на избирательные участки валом повалят террористы, бомжи, нелегалы и наркоторговцы, не выдерживают критики. Возможность голосовать появится лишь после пяти лет легальной жизни во Франции. В это время у иммигрантов уже появляются более или менее постоянные связи с новой страной своего обитания. Сама возможность голосовать станет еще одной ступенькой их интеграции, что добавит им ответственности и позволит влиять на свою жизнь как часть жизни французской.

Как иначе требовать от иностранных жителей Франции приверженности ее ценностям, если с начала до конца их держат на расстоянии от общественной жизни?

Левые в парламенте уже заявили, что готовы поддержать инициативу Улье, если проект закона дойдет до голосования. Правые так же предсказуемо подвергли эту возможность резкой критике. «Три четверти французов говорят, что в нашей стране слишком много иммиграции и что ее нужно регулировать»,— заявил депутат Лоран Якобелли, представитель «Национального объединения» Марин Ле Пен. По его словам, предоставление права голоса иностранцам, не являющимся выходцами из Европейского союза,— рискованное дело в ситуации, когда и так во Франции «есть ряд городов, где коммунитаризм является законом». Он видит в этом раздачу прав без сопутствующих им обязанностей и отказывается принимать логику левых: «Либо вы иностранец, лишь временно живущий во Франции, и в таком случае зачем вам голосовать? Если вы поселились навсегда, почему бы не попросить французского гражданства?»

Эта разница взглядов показывает, что новый закон обещает Франции новые сложности. Вопрос, в сущности, в том, как его представить. Одни, говоря о нем, видят почтенного британского джентльмена, голосующего за мэра той деревушки, где он завел летнюю усадьбу. Другие — исламиста, иностранца-радикала, выступающего на выборах в поддержку «зеленого» мэра Гренобля, разрешившего посещение муниципальных бассейнов в закрытых наглухо «буркини».

Стоит вспомнить, что предложение депутата-макрониста для Франции не новость, а продолжение спора, начавшегося более сорока лет назад. В 1981 году об этом заговорил Франсуа Миттеран, предложивший давать «право голоса на муниципальных выборах после пяти лет присутствия на территории Франции». Эта мера был в списке его президентских обещаний, впрочем, так и не выполненных. Николя Саркози осторожно высказывался в пользу такой возможности в 2004-м в бытность министром внутренних дел, а в 2012-м Франсуа Олланд вновь выдвинул подобное предложение во время своей президентской кампании. Ни в первый, ни во второй, ни в третий раз дело не пошло дальше разговоров. Что будет в четвертый раз, узнаем осенью.

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