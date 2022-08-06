Почему Людмила Путина молчала, пока Кабаева рожала? Цену молчания вычислила команда Навального
Соратники Навального нашли у Путиной и ее нового мужа (младше ее на 20 лет) Артура Очеретного две квартиры в испанской Малаге и прочие квартиры, и особняки
Соратники Навального нашли у Путиной и ее нового мужа (младше ее на 20 лет) Артура Очеретного две квартиры в испанской Малаге. Одна из них была куплена в 2011 году за 790 тысяч евро. Вторую, площадью 405 метров, Очеретный купил за 1,385 миллиона евро.
Молодой муж в качестве приданного получает также подряды от мэрии Москвы. «Центр развития межличностных коммуникаций» Очеретного только за последние три года получил от мэрии 175 миллионов рублей, 140 млн руб от Газпромбанка и еще 100 млн руб от Северстали, принадлежащей олигарху Алексею Мордашову.
И все это — не считая прочих квартир и особняков. О бизнесе и недвижимости экс-жены Путина и её нового мужа писали журналисты Reuters, OCCRP, «Собеседника» и «Открытых медиа».
Всего у Путина, по меньшей мере, шестеро детей, троих из которых ему родила гимнастка и медиаменеджер Алина Кабаева, а еще одну дочь —любовница из начала нулевых Светлана Кривоногих. Дети от других женщин у Путина появилось еще в период брака с Людмилой, но он дорого заплатил за то, чтобы она молчала и никогда не жаловалась.
Несмотря на роскошь, Путина едва ли была довольна жизнью: в своем личном дневнике, который она вела анонимно в 2006-2008 годах в «Живом журнале», экс-супруга президента то и дело жалуется на депрессию и цитирует популярные психологические книги.
В своем блоге экс-жена российского лидера описывает свою повседневность: она любит спать до обеда, ходит в театры и ресторан «Недальний восток», жалуется на депрессию и плохое самочувствие после алкоголя, любит кофе и холодное пиво, но иногда посещает занятия йогой, а один раз упоминает, что «ездила на работу».
Патриотизм не чужд Путиной: в одном из постов она пишет, что Россию ждет «великое будущее и процветание».