Суд в Петербурге постановил уничтожить iPhone, на который девушка сфотографировалась в трусах на фоне собора
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга повторно рассмотрел уголовное дело в отношении петербурженки Ирины Волковой, которую осудили за оскорбление чувств верующих
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга повторно рассмотрел уголовное дело в отношении петербурженки Ирины Волковой, которую осудили за оскорбление чувств верующих за фотографию в трусах у Исаакиевского собора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга
Суд назначил девушке наказание в виде 180 часов обязательных работ.
Кроме того, мировой судья приговорил к уничтожению iPhone 12, на который была сделана фотография. Суд признал устройство вещественным доказательством к делу.
Волкова подала апелляцию в районный суд, в котором просила не уничтожать телефон, а вернуть ей. В итоге осужденная отказалась от жалобы и суд прекратил производство.
Летом 2020 года Волкова сфотографировалась и сделала видео на фоне Исаакиевского собора, продемонстрировав нижнее белье. Фото девушка выложила в свои социальные сети, но затем она удалила снимок.
В октябре 2021-го Волкову задержали. В отношении девушки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. По версии Следственного комитета, девушка снялась у храма с обнаженными частями тела, «действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих». Тогда суд не стал избирать Волковой меру пресечения, так как подозреваемая раскаялась, а прокуратура расценила доводы следствия как предположительные