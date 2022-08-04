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Санкт-Петербург
04 августа 2022, 17:21

Суд в Петербурге постановил уничтожить iPhone, на который девушка сфотографировалась в трусах на фоне собора

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга повторно рассмотрел уголовное дело в отношении петербурженки Ирины Волковой, которую осудили за оскорбление чувств верующих

Суд в Петербурге постановил уничтожить iPhone, на который девушка сфотографировалась в трусах на фоне собора

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга повторно рассмотрел уголовное дело в отношении петербурженки Ирины Волковой, которую осудили за оскорбление чувств верующих за фотографию в трусах у Исаакиевского собора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд назначил девушке наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Кроме того, мировой судья приговорил к уничтожению iPhone 12, на который была сделана фотография. Суд признал устройство вещественным доказательством к делу.

Волкова подала апелляцию в районный суд, в котором просила не уничтожать телефон, а вернуть ей. В итоге осужденная отказалась от жалобы и суд прекратил производство.

Летом 2020 года Волкова сфотографировалась и сделала видео на фоне Исаакиевского собора, продемонстрировав нижнее белье. Фото девушка выложила в свои социальные сети, но затем она удалила снимок.

В октябре 2021-го Волкову задержали. В отношении девушки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. По версии Следственного комитета, девушка снялась у храма с обнаженными частями тела, «действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих». Тогда суд не стал избирать Волковой меру пресечения, так как подозреваемая раскаялась, а прокуратура расценила доводы следствия как предположительные

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