Почти 70% россиян никогда не отдыхали за границей
Согласно результатам исследования фонда «Общественное мнение», 69% россиян ни разу в жизни не выезжали на отдых за границу. Данные опроса были опубликованы на официальном сайте организации
Согласно результатам исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 69% россиян ни разу в жизни не выезжали на отдых за границу. Данные опроса, в котором приняли участие 1500 россиян (жители 104 населенных пунктов в 53 субъектах России), были опубликованы на официальном сайте организации.
По данным ФОМ, только 2% респондентов сообщили, что были за рубежом меньше года назад, а 6% — до трех лет назад. При этом 30% участников опроса заявили, что никогда не отдыхали и в других регионах России, а 17% опрошенных рассказали, что посещали другие регионы страны десять и более лет назад. Почти каждый третий респондент (35%), выезжавший на отдых в другие регионы, отдыхал в Краснодарском крае и Сочи, а 19% участников посещали Москву, Санкт-Петербург или Крым. В города Поволжья (Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань) отправлялись 14% опрошенных.
Наиболее популярными местами в России, которые респонденты хотели бы посетить, оказались Байкал, куда хотят приехать 33% опрошенных, Крым (28%), Санкт-Петербург (27%), Сочи и курорты Краснодарского края (25%), а также Алтай (24%).
Ранее ВЦИОМ в рамках исследования «Почему необходимо просвещение, или Снова о распространенных заблуждениях» выяснил, что треть россиян заблуждаются относительно устройства Солнечной системы и считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Как отмечают аналитики, за последние 15 лет число людей, считающих, что Солнце вращается вокруг Земли, выросло на 7% — в 2007 году с утверждением согласилось 28% респондентов.