Россия ударила по Одессе на следующий день после подписания договора о «зерновом коридоре»
Спустя день после подписания договоренностей о разблокировке украинских портов и вывозе зерна российская армия атаковала порт Одессы ракетами «Калибр»
Спустя день после подписания договоренностей о разблокировке украинских портов и вывозе зерна российская армия атаковала порт Одессы ракетами «Калибр». Об этом сообщило оперативное командование «Юг» ВСУ. По данным украинских военных, две ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны, еще две попали в объекты инфраструктуры порта.
«Суспільне» со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия отмечает, что в порту было зерно. «Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, так это до них. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления», — рассказал представитель министерства.
В украинском Министерстве иностранных дел заявили, что ракетный удар ставит под вопрос договоренности по экспорту украинского зерна, которые подписали накануне.
«Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под сомнение договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе», — заявил спикер МИД Олег Николенко.
По словам украинского министра, обстрел порта — это «плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна».
Киев призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Москвой обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора. «В случае невыполнения достигнутых договоренностей, Россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса», — пообещал Николенко.
Накануне, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали соответствующие соглашения с ООН и Турцией. Контроль за портами полностью остается за украинской стороной.