Гибель москвича на войне оценивается втрое больше, чем жителя Бурятии
Выплаты для жителей Москвы, чьи родственники погибли или были ранены на войне в Украине, вдвое превышают аналогичные выплаты в Свердловской области, и втрое — в Бурятии
Выплаты для жителей Москвы, чьи родственники погибли или были ранены на войне в Украине, вдвое превышают аналогичные выплаты в Свердловской области, и втрое — в Бурятии, заметил проект «Можем объяснить».
Помимо назначенных Владимиром Путиным федеральных выплат для семей погибших российских военных, региональные администрации устанавливают дополнительные компенсации. Разные субъекты РФ оценивают жизнь солдат по-разному.
Минимальная сумма, которую может получить родственник погибшего солдата, — 1 млн рублей. Такая выплата установлена в 39 регионах РФ (Бурятия, Белгородская, Волгоградская, Челябинская, Иркутская, Омская, Воронежская, Сахалинская область, Приморский край и другие).
В 1,5 млн рублей оценивается компенсация за погибшего военного из Свердловской области. Еще восемь регионов (Краснодарский край, Башкирия, Татарстан, Архангельская, Брянская, Ленинградская, Нижегородская и Тульская области) заявили, что будут выплачивать по 2 млн руб.
Наибольшую сумму за ушедшего из жизни российского солдата его родственники могут получить в Москве, Владимире, Новосибирске, Магадане, Ставрополе, Тюмени и Югре. В этих регионах выплаты достигают 3 млн рублей.
Выплаты от полученных во время вторжения в Украину ранений тоже различаются. В Петербурге за тяжелое ранение заплатят до 1 млн рублей, в Свердловской области — до 500 тыс., в Иркутской — до 600 тыс.
«Можем объяснить» пишет, что с доходами бюджета или среднедушевым доходом жителей выплаты никак не коррелируют.
Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях среди личного состава 25 марта, заявив о гибели 1351 военнослужащего. Издание «Медиазона» совместно с Би-би-си сообщали о гибели 4760 российских военных в Украине, основываясь только на открытых источниках. Это больше, чем за три года войны в Чечне. Журналисты утверждают, что реальные цифры, скорее всего, значительно выше.
«Новая газета. Европа» подсчитала, что компенсации семьям погибших и раненых в Украине военнослужащих превысили 113 млрд рублей. По информации издания, власти уже выплатили около 90 млрд рублей из этой суммы. На основе этих данных журналисты пришли к выводу, что Россия потеряла как минимум 10–11% личного состава от изначальной группировки войск. Речь идет о 15–17 тыс. человек. О 15 тыс. погибших российских военных заявил также директор ЦРУ США Уильям Бернс.