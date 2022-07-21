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Общество
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21 июля 2022, 20:00

Гибель москвича на войне оценивается втрое больше, чем жителя Бурятии

Выплаты для жителей Москвы, чьи родственники погибли или были ранены на войне в Украине, вдвое превышают аналогичные выплаты в Свердловской области, и втрое — в Бурятии

Гибель москвича на войне оценивается втрое больше, чем жителя Бурятии

Выплаты для жителей Москвы, чьи родственники погибли или были ранены на войне в Украине, вдвое превышают аналогичные выплаты в Свердловской области, и втрое — в Бурятии, заметил проект «Можем объяснить».

Помимо назначенных Владимиром Путиным федеральных выплат для семей погибших российских военных, региональные администрации устанавливают дополнительные компенсации. Разные субъекты РФ оценивают жизнь солдат по-разному.

Минимальная сумма, которую может получить родственник погибшего солдата, — 1 млн рублей. Такая выплата установлена в 39 регионах РФ (Бурятия, Белгородская, Волгоградская, Челябинская, Иркутская, Омская, Воронежская, Сахалинская область, Приморский край и другие).

В 1,5 млн рублей оценивается компенсация за погибшего военного из Свердловской области. Еще восемь регионов (Краснодарский край, Башкирия, Татарстан, Архангельская, Брянская, Ленинградская, Нижегородская и Тульская области) заявили, что будут выплачивать по 2 млн руб.

Наибольшую сумму за ушедшего из жизни российского солдата его родственники могут получить в Москве, Владимире, Новосибирске, Магадане, Ставрополе, Тюмени и Югре. В этих регионах выплаты достигают 3 млн рублей.

Выплаты от полученных во время вторжения в Украину ранений тоже различаются. В Петербурге за тяжелое ранение заплатят до 1 млн рублей, в Свердловской области — до 500 тыс., в Иркутской — до 600 тыс.

«Можем объяснить» пишет, что с доходами бюджета или среднедушевым доходом жителей выплаты никак не коррелируют.

Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях среди личного состава 25 марта, заявив о гибели 1351 военнослужащего. Издание «Медиазона» совместно с Би-би-си сообщали о гибели 4760 российских военных в Украине, основываясь только на открытых источниках. Это больше, чем за три года войны в Чечне. Журналисты утверждают, что реальные цифры, скорее всего, значительно выше.

«Новая газета. Европа» подсчитала, что компенсации семьям погибших и раненых в Украине военнослужащих превысили 113 млрд рублей. По информации издания, власти уже выплатили около 90 млрд рублей из этой суммы. На основе этих данных журналисты пришли к выводу, что Россия потеряла как минимум 10–11% личного состава от изначальной группировки войск. Речь идет о 15–17 тыс. человек. О 15 тыс. погибших российских военных заявил также директор ЦРУ США Уильям Бернс.

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