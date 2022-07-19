В Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС федерального значения на фоне лесных пожаров
По данным Рослесхоза, с начала года площадь лесных пожаров в Хабаровском крае и Якутии составила 603,4 тысяч га. Этот в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом (1,9 млн га)
В Хабаровском крае и Якутии вводится режим ЧС федерального уровня для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщает Рослесхоз.
В сообщении сказано, что режим ЧС введен по упрощенному порядку, что позволит субъектам «нарастить силы и средства для ликвидации возгораний и не повторить кризис 2021 года».
«После введения ЧС "по упрощенке" будет рассмотрен вопрос о привлечении допсил соседних регионов и МЧС России. В Хабаровском крае и Якутии в рамках межрегионального маневрирования уже работают свыше 550 бойцов Авиалесоохраны», — заявил глава ведомства Иван Советников.
По данным Рослесхоза, с начала года площадь лесных пожаров в Хабаровском крае и Якутии составила 603,4 тысяч га. Этот в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом (1,9 млн га), уточняется в сообщении.
12 июля губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на фоне обострения ситуации с лесными пожарами в регионе обратился в Рослесхоз с просьбой ввести режим ЧС федерального уровня.
«Ситуация с пожарами в Хабаровском крае сложная. Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел», — тогда сказал он.