Меню
В мире
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
19 июля 2022, 12:27

В Пентагоне планируют запустить спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет

Министерство обороны США сообщило о планах запуска 28 спутников, задачей которых станет наблюдение за запусками гиперзвуковых ракет

В Пентагоне планируют запустить спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет

Министерство обороны США сообщило о планах запуска 28 спутников, задачей которых станет наблюдение за запусками гиперзвуковых ракет. Входящее в структуру Пентагона Управление развития космических систем (SDA) в понедельник, 18 июля, заявило, что космические системы планируется запустить на орбиту с ареля 2025 года, на их создание может быть потрачено свыше 1,3 млрд долларов.

Глава управления Дерек Тёрнер сообщил о заключении двух контрактов с компаниями L3Harris Technologies из Флориды и Northrop Grumman Strategic Space Systems из Калифорнии. Первая из них произведет 14 спутников общей стоимостью около 700 млн долларов, вторая выпустит еще 14 аппаратов стоимостью около 617 млн долларов. С учетом запуска спутников, а также наземного управления и поддержки на программу будет потрачено около 2,5 млрд долларов.

Часть спутников будет находиться на низкой орбите на расстоянии около 1000 км от Земли, другие - на средней орбите на высоте около 10-20 тысяч км, указывается далее. Аппараты будут заменяться примерно каждые пять лет, а за первыми 28 спутниками, по всей вероятности, последует вторая группа из 54 спутников.

По словам Тёрнера, данная программа связана с необходимостью противостоять растущим угрозам со стороны РФ и КНР. Обе страны добились значительных успехов в создании гиперзвуковых ракет, которые из-за большой маневренности в полете сложнее отследить и сбить, чем обычные вооружения, отметил он.

"Россия и Китай разрабатывают и испытывают планирующие боевые аппараты. Эти современные ракеты высокоманевренны... Новые спутники разработаны специально для выявления, наблюдения за гиперзвуковыми ракетами и прогнозирования их целей", - заявил глава управления журналистам.

Дополнительное финансирование программы было предоставлено Конгрессом в ответ на угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе, а также на быстрый прогресс военного развития Китая, пишет AP. Агентство напоминает, что в прошлом году Китай испытал оружие, которое в Вашингтоне назвали гиперзвуковым, а Россия использовала такие ракеты для совершения ударов в ходе войны против Украины. Скорость и маневренность гиперзвукового оружия затрудняют его отслеживание и перехват. США в настоящее время испытывают гиперзвуковые ракеты.

Материалы по теме
По данным Пентагона Россия потеряла 1000 танков в Украине
Пентагон заказал новую партию Javeline - часть из них для Украины
Пентагон просит отменить санкции против России ради закупки двигателей для ракет
Сейчас на главной
ВОЗ призвала европейские страны принять меры из-за новой волны коронавируса
За последние шесть недель число новых случаев COVID-19 в Европе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев, что составляет почти половину всех новых заражений в мире
В Минобороны Украины пообещали потопить Черноморский флот и вернуть Крым
война в украине
В Минобороны Украины пообещали потопить Черноморский флот и вернуть Крым
Украинская армия готовится уничтожить российский Черноморский флот и вернуть Крым Украине с помощью западного вооружения
Эстонская спецслужба задержала россиянина, который собрал деньги на беспилотники и вез их для российской армии
Эстония
Эстонская спецслужба задержала россиянина, который собрал деньги на беспилотники и вез их для российской армии
Эстонская спецслужба задержала россиянина с двойным гражданством при попытке вывезти из страны беспилотники
У российских нефтяников сломался «восточный экспресс». Поставки в Индию и Китай рухнули на 30%
экспорт нефти
У российских нефтяников сломался «восточный экспресс». Поставки в Индию и Китай рухнули на 30%
Российские нефтяные компании испытывают нарастающие сложности при попытке сбыть баррели в Азию, спасающую их от потери европейских рынок
Ирландия вынуждена селить беженцев из Украины в армейских палатках на военной базе
беженцы
Ирландия вынуждена селить беженцев из Украины в армейских палатках на военной базе
Около 150 беженцев из Украины, вынужденных около недели провести в старом здании аэропорта Дублина, будут теперь размещены в палаточном лагере на территории военной базы в графстве Мит
S7 Airlines вводит собственные льготные билеты
S7 Airlines
S7 Airlines вводит собственные льготные билеты
Они доступны на большинстве собственных маршрутов авиакомпании по России для молодежи, пожилых людей, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и жителей Дальнего Востока
Оперный певец из Осетии получил 10 лет строгого режима за антиковидный митинг
правосудие
Оперный певец из Осетии получил 10 лет строгого режима за антиковидный митинг
Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима 40-летнего оперного певца Вадима Чельдиева - обвиняемого по делу о митинге против «режима самоизоляции»
В Беларуси запретили деятельность негосударственных профсоюзов
профсоюзы
В Беларуси запретили деятельность негосударственных профсоюзов
Верховный суд Беларуси по иску генпрокурора запретил в стране деятельность негосударственных профсоюзов. Об этом говорится в телеграм-канале Генпрокуратуры страны
Закрытый опрос ВЦИОМ показал разделение мнения россиян о войне поровну
соцопросы
Закрытый опрос ВЦИОМ показал разделение мнения россиян о войне поровну
Мнения россиян о том, стоит России продолжать военные действия в Украине или сейчас стране важнее вести мирные переговоры, разделились поровну
Без одежды на возврат
ритейлеры
Без одежды на возврат
Крупные зарубежные одежные сети, остановившие работу в РФ после начала военных действий на Украине, в случае полного ухода с российского рынка будут вынуждены списать $800 млн — и это консервативная оценка
Односерийные убийцы
расследование
Односерийные убийцы
Игорь Гиркин (Стрелков), называвший себя «полковником ФСБ в запасе», после возвращения в Россию долгие годы пользовался паспортами для прикрытия на вымышленное имя, полученными от ФСБ. Более того, через общие серии ФСБшных паспортов прикрытия можно проследить связь между Гиркиным и двумя отравителями Навального
Губернатор Новосибирской области решил второй раз с начала года повысить тарифы ЖКХ для жителей
ЖКХ
Губернатор Новосибирской области решил второй раз с начала года повысить тарифы ЖКХ для жителей
Новосибирский губернатор Андрей Травников подписал документ об увеличении среднего индекса повышения тарифов ЖКХ во второй половине 2022 года с 5,2% до 9%
Общество
В Адлере придумали новый способ обмана туристов. Продавцы пишут цену за полкило и обвешивают покупателей
На главном курорте страны наступила самая горячая пора. Лето в разгаре. Толпы туристов на улицах Сочи и продавцы овощей, фруктов и ягод стали героями очередного скандального видео
Путин раскритиковал возглавляемый его сослуживцем по КГБ «Ростех»
Ростех
Путин раскритиковал возглавляемый его сослуживцем по КГБ «Ростех»
Президент России Владимир Путин остался недоволен слабыми результатами госкорпорации «Ростех», которую возглавляет его бывший коллега по КГБ в ГДР Сергей Чемезов
Магазины шуб в Греции сообщили о закрытии из-за санкций против России
греция
Магазины шуб в Греции сообщили о закрытии из-за санкций против России
Магазины шуб в греческом городе Кастория, где меховая промышленность является основной отраслью экономики, закрываются из-за санкций против России
Промоутеры включили в договоры с артистами запрет заявлений о политике
цензура
Промоутеры включили в договоры с артистами запрет заявлений о политике
Крупные концертные агентства стали включать в контракты с российскими артистами пункт, запрещающий политические заявления со сцены во время концертов
Мошенники листают вакансии
мошенники
Мошенники листают вакансии
Россияне в поисках работы все чаще сталкиваются с джобфишингом. Этот вид мошенничества рассчитан на тех, кто в попытках трудоустроиться заходит в специализированные каналы в мессенджерах и группы в соцсетях. Злоумышленники под видом проверки банковского счета пытаются получить деньги жертвы
Пожары на юге Европы не стихают. Пожарные в Испании, Португалии и Франции пока не готовы докладывать о заметных успехах
пожары
Пожары на юге Европы не стихают. Пожарные в Испании, Португалии и Франции пока не готовы докладывать о заметных успехах
Во французском департаменте Жиронда огнём уничтожено уже более 14 тысяч гектаров леса, пожары дошли до береговой черты