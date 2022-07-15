Издание The Insider и проект Bellingcat признали «нежелательными» организациями
Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» деятельность четырех иностранных неправительственных организаций, включая расследовательский проект Bellingcat и издание The Insider
Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» деятельность четырех иностранных неправительственных организаций, включая расследовательский проект Bellingcat и издание The Insider (об признаны иностранными агентами).
По версии надзорного ведомства, деятельность Bellingcat и The Insider «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», сообщает ТАСС.
«Нежелательными» прокуратура признала Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия).
Согласно российскому законодательству, нежелательным организациям запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административного и уголовного наказания. Кроме того, Роскомнадзор вправе потребовать от СМИ удалить публикации на основе материалов «нежелательных организаций».
Всего в список «нежелательных» попали 56 организаций.