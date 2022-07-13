Оренбуржца будут судить из‑за роликов о Великой Отечественной войне и «несуществующем» коронавирусе
СК по Оренбургской области завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма и распространении «фейков» о коронавирусе против 46-летнего местного жителя
СК по Оренбургской области завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма и распространении «фейков» о коронавирусе против 46-летнего местного жителя. Об этом говорится на сайте ведомства.
Оренбуржца обвиняют по части 1 статьи 354.1 УК и по статье 207.1 УК. Уголовное дело направили в прокурору для утверждения обвинительного заключения.
По версии следствия, мужчина смонтировал видео, которое «содержало информацию, реабилитирующую действия нацисткой армии и отрицающую факты совершенных преступлений в годы Великой Отечественной войны», и в марте 2021 года опубликовал его в своем канале в мессенджере.
В июле того же года житель Оренбурга, по информации ведомства, также опубликовал в соцсети ролик, в котором отрицалось существование COVID-19, а вакцинация против коронавирусной инфекции называлась незаконной.