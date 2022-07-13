В ресторанах «Вкусно и точка» запретили фотографироваться и заряжать гаджеты
Посетители ресторана расположенного в Москве на Большой Ордынке», заявили, что в заведении запретили заряжать гаджеты от ресторанных розеток и снимать происходящее на камеру
Посетители ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», расположенного в Москве на Большой Ордынке», заявили в беседе с изданием «Подъём», что в заведении запретили заряжать гаджеты от ресторанных розеток и снимать происходящее на камеру.
По словам гостей «Вкусно — точка», во времена «Макдональдса» все могли свободно заряжать смартфоны и планшеты в ресторане и при желании фотографироваться и снимать какие-либо видеоролики. Однако теперь это посетителям запретили.
Как пояснили в пресс-службе компании, запрет на зарядку гаджетов и фото- видеосъёмку обусловлен внутренними правилами предприятия и техникой безопасности.
Стоит заметить, что с момента открытия сети ресторанов «Вкусно — и точка» россияне не раз жаловались на качество блюд данного заведения в социальных сетях. Посетителям попадались бургеры с плесенью, просроченные соусы и тараканы в пакетах с заказом. Возможно, на фоне этого компания приняла решение запретить фото- видеосъёмку, чтобы окончательно не испортить свою репутацию.