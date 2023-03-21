Война - не время строить, ремонтировать и лечить
Местные власти в России стали оправдывать срыв проектов тратами на «военную операцию»
Гражданские и военные ведомства в России стали оправдывать срывы экономических и социальных проектов «спецоперацией», обнаружило издание «Вёрстка», изучив картотеки судебных решений. Дела, где чиновники начинают просить отсрочки от исполнения обязательств ввиду новых «исключительных» обстоятельств, встретились в судебных решениях Забайкальского и Хабаровского края, Приморья и Бурятии. Власти утверждают, что из-за спецоперации денег хватает только на первоочередные траты: зарплаты и налоги.
Вместо борьбы с сибирской язвой выплатят зарплаты
Центральный районный суд Читы в январе и феврале 2023 года рассмотрел не менее 15 жалоб правительства Забайкальского края. Чиновники просили отменить наложенные на них судебными приставами штрафы по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ — за неисполнение в срок содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. Главным аргументом для отмены, по их мнению, служила «спецоперация».
Как следует из решений, ранее этот же суд обязал чиновников обустроить скотомогильники и сибиреязвенные захоронения, а также закупить крематорные печи для двух десятков сельских поселений Забайкалья. В селе Богдановское суд обязал чиновников «принять меры по предупреждению болезней, общих для человека и животных» и привести скотомогильник в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами и санитарно-эпидемиологическими правилами. В перечне работ было огораживание скотомогильника двухметровым забором, рытье траншеи по периметру, установка навеса и предупреждающих знаков, оборудование емкости запирающими крышками.
Решение об оборудовании скотомогильников вынесли еще в 2017 году. Но чиновники этого так и не сделали. Они пояснили, что бюджет края дотационный и деньги на обустройство скотомогильников и сибиреязвенных захоронений, предусмотренные на 2022–й год, израсходовали.
А теперь появился удобный повод. «В связи со сложившейся политической и экономической ситуацией, обусловленной объявлением Президентом Российской Федерации 24.02.2022 г. о проведении специальной военной операции, Министерством Финансов Забайкальского края направлено требование о перераспределении средств, в рамках осуществления мероприятий по обустройству скотомогильников и приобретению печей на первоочередные нужды, в условиях недостаточности бюджетных средств», — объяснили суду госслужащие.
Впрочем, суд оставил все 15 жалоб чиновников без удовлетворения.
Вместо ремонта старого построят новое
В то же время Забайкальский краевой суд 11 января 2023 года согласился предоставить Минобороны России отсрочку от исполнения судебного решения, вынесенного 10 лет назад. Центральный районный суд Читы еще в 2013 году обязал Минобороны капитально отремонтировать котельную военного городка № 278. Объект отапливает инфраструктуру городка и войсковой части 44311, в том числе жилые дома. В итоге чиновники запланировали ремонт котельной только в 2022 году, но летом 2022 года в Центральном райсуде Читы попросили отсрочку. Суд в этом не увидел «исключительных обстоятельств» и отказался ее предоставить.
Но позже военные обратились в Забайкальский краевой суд и сослались на невозможность ремонта «ранее декабря 2023 года из-за специальной военной операции». И краевой суд счел довод убедительным, сослался в решении на СВО и отменил решение читинского суда, предоставив искомую отсрочку.
В пользу Минобороны краевой суд выступил и по поводу другого кейса — срыве планов по ремонту котельной в селе Бады. Еще в 2020–м Читинский райсуд обязал Минобороны в течение 4 месяцев ее отремонтировать. Этого не произошло, а в 2022–м Забайкальский краевой суд рассмотрел жалобу военных и решил, что они правы, когда ссылаются на спецоперацию — и дал им отсрочку от обязательств.
Еще одну отсрочку на ремонт котельной Минобороны получило в Верховном суде Бурятии в октябре. «Автор жалобы полагает, что спецоперация является существенным препятствием к совершению исполнительных действий», — говорится в постановлении суда, давшего отсрочку до сентября 2023 года.
Минобороны в судах этих регионов использовало универсальную мотивировку для отсрочек: «Вооруженными Силами РФ проводится специальная военная операция, а также осуществление мероприятий по восстановлению строительству объектов военной и гражданской инфраструктур».
Впрочем, не для всех судов этот довод кажется убедительным. Суд в Приморье 27 февраля 2023 года не предоставил Миниобороны отсрочку на капремонт котельной, хотя и там военные ссылались на СВО; отказал он военным чиновникам и когда они хотели не спешить с установкой счетчиков в доме офицеров.
Не до профилактики пожаров
Помимо ремонта социальной инфраструктуры, Минобороны из-за спецоперации пренебрегает и пожарной безопасностью. Хабаровский краевой суд 22 декабря 2022 года узаконил очередную отсрочку для Минобороны по исполнению судебного решения.
Еще в 2019 году Кировский районный суд Хабаровска обязал Минобороны в течение трех месяцев оборудовать автоматической пожарной сигнализацией административное здание военного комиссариата Чукотского автономного округа. Но за три года, по заявлению военного прокурора Чукотского гарнизона военной прокуратуры Тихоокеанского флота, исполнения не последовало. Представитель Минобороны сослался на недостаточное финансирование и попросил суд учесть спецоперацию, «а также осуществление мероприятий по восстановлению и строительству объектов военной и гражданской инфраструктур».
Отсутствие пожарной сигнализации в 2021 году выявили и в войсковой части 45308 города Сунгач, говорится в постановлении Спасского районного суда Приморского края от октября 2022 года. Здание металлического хранилища 1984 года не имело автоматической системы пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре. Это могло повлечь «возникновение чрезвычайных ситуаций, утрату и уничтожение военного имущества, гибель и травмирование личного состава части», посчитал заместитель военного прокурора гарнизона Восточного военного округа.
Представитель Минобороны пояснял на суде, что из-за спецоперации установка пожарной сигнализации «не может быть организована в течении одного года со дня вступления решения в законную силу». Суд в итоге встал на сторону Минобороны.
Мобилизация важнее детей
Муниципальная администрация Шилкинского района Забайкалья не смогла получить отсрочку от исполнения решения местного районого суда. В апреле 2019 года он обязал чиновников до 2021 года капитально отремонтировать здание детского сада «Алёнушка» 1959-го года постройки. Чиновники объясняли суду, что неоднократно просили вышестоящие органы выделить им дополнительные деньги для ремонта, но ничего получили. При этом нехватка денег у муниципалитета стала ощутимее после начала спецоперации.
«В 2022 году на бюджет района легли дополнительные расходы по обеспечению близких родственников мобилизованных граждан, в связи с проведением спецоперации на Украине», — утверждали чиновники. Однако Забайкальский краевой суд проигнорировал доводы чиновников и не дал отсрочки.
Ссылки на «СВО» — неубедительные
«Что касается Минобороны это похоже на правду — сейчас все выделяемые ему деньги идут на войну. Но по остальным статьям бюджета особых проблем с расходами не наблюдается», — сказал «Вёрстке» директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист и социолог Владислав Иноземцев.
По его словам, он ничего не слышал о задержках в финансировании региональных бюджетов из центра. «Может быть какие-то дополнительные расходы появились из-за региональной части выплат мобилизованным и убитым, но эти расходы пока явно не должны серьёзно сказываться на способности финансировать текущие программы», — полагает эксперт.