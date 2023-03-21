Меню
Экономика
RU / EN
В России заржавел памятник нержавеющему рублю
21.03.2023 21:07

Война - не время строить, ремонтировать и лечить

Местные власти в России стали оправдывать срыв проектов тратами на «военную операцию»

Война - не время строить, ремонтировать и лечить

Гражданские и военные ведомства в России стали оправдывать срывы экономических и социальных проектов «спецоперацией», обнаружило издание «Вёрстка», изучив картотеки судебных решений. Дела, где чиновники начинают просить отсрочки от исполнения обязательств ввиду новых «исключительных» обстоятельств, встретились в судебных решениях Забайкальского и Хабаровского края, Приморья и Бурятии. Власти утверждают, что из-за спецоперации денег хватает только на первоочередные траты: зарплаты и налоги.

Вместо борьбы с сибирской язвой выплатят зарплаты

Центральный районный суд Читы в январе и феврале 2023 года рассмотрел не менее 15 жалоб правительства Забайкальского края. Чиновники просили отменить наложенные на них судебными приставами штрафы по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ — за неисполнение в срок содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. Главным аргументом для отмены, по их мнению, служила «спецоперация».

Как следует из решений, ранее этот же суд обязал чиновников обустроить скотомогильники и сибиреязвенные захоронения, а также закупить крематорные печи для двух десятков сельских поселений Забайкалья. В селе Богдановское суд обязал чиновников «принять меры по предупреждению болезней, общих для человека и животных» и привести скотомогильник в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами и санитарно-эпидемиологическими правилами. В перечне работ было огораживание скотомогильника двухметровым забором, рытье траншеи по периметру, установка навеса и предупреждающих знаков, оборудование емкости запирающими крышками.

Решение об оборудовании скотомогильников вынесли еще в 2017 году. Но чиновники этого так и не сделали. Они пояснили, что бюджет края дотационный и деньги на обустройство скотомогильников и сибиреязвенных захоронений, предусмотренные на 2022–й год, израсходовали.

А теперь появился удобный повод. «В связи со сложившейся политической и экономической ситуацией, обусловленной объявлением Президентом Российской Федерации 24.02.2022 г. о проведении специальной военной операции, Министерством Финансов Забайкальского края направлено требование о перераспределении средств, в рамках осуществления мероприятий по обустройству скотомогильников и приобретению печей на первоочередные нужды, в условиях недостаточности бюджетных средств», — объяснили суду госслужащие.

Впрочем, суд оставил все 15 жалоб чиновников без удовлетворения.

Вместо ремонта старого построят новое

В то же время Забайкальский краевой суд 11 января 2023 года согласился предоставить Минобороны России отсрочку от исполнения судебного решения, вынесенного 10 лет назад. Центральный районный суд Читы еще в 2013 году обязал Минобороны капитально отремонтировать котельную военного городка № 278. Объект отапливает инфраструктуру городка и войсковой части 44311, в том числе жилые дома. В итоге чиновники запланировали ремонт котельной только в 2022 году, но летом 2022 года в Центральном райсуде Читы попросили отсрочку. Суд в этом не увидел «исключительных обстоятельств» и отказался ее предоставить.

Но позже военные обратились в Забайкальский краевой суд и сослались на невозможность ремонта «ранее декабря 2023 года из-за специальной военной операции». И краевой суд счел довод убедительным, сослался в решении на СВО и отменил решение читинского суда, предоставив искомую отсрочку.

В пользу Минобороны краевой суд выступил и по поводу другого кейса — срыве планов по ремонту котельной в селе Бады. Еще в 2020–м Читинский райсуд обязал Минобороны в течение 4 месяцев ее отремонтировать. Этого не произошло, а в 2022–м Забайкальский краевой суд рассмотрел жалобу военных и решил, что они правы, когда ссылаются на спецоперацию — и дал им отсрочку от обязательств.

Еще одну отсрочку на ремонт котельной Минобороны получило в Верховном суде Бурятии в октябре. «Автор жалобы полагает, что спецоперация является существенным препятствием к совершению исполнительных действий», — говорится в постановлении суда, давшего отсрочку до сентября 2023 года.

Минобороны в судах этих регионов использовало универсальную мотивировку для отсрочек: «Вооруженными Силами РФ проводится специальная военная операция, а также осуществление мероприятий по восстановлению строительству объектов военной и гражданской инфраструктур».

Впрочем, не для всех судов этот довод кажется убедительным. Суд в Приморье 27 февраля 2023 года не предоставил Миниобороны отсрочку на капремонт котельной, хотя и там военные ссылались на СВО; отказал он военным чиновникам и когда они хотели не спешить с установкой счетчиков в доме офицеров.

Не до профилактики пожаров

Помимо ремонта социальной инфраструктуры, Минобороны из-за спецоперации пренебрегает и пожарной безопасностью. Хабаровский краевой суд 22 декабря 2022 года узаконил очередную отсрочку для Минобороны по исполнению судебного решения.

Еще в 2019 году Кировский районный суд Хабаровска обязал Минобороны в течение трех месяцев оборудовать автоматической пожарной сигнализацией административное здание военного комиссариата Чукотского автономного округа. Но за три года, по заявлению военного прокурора Чукотского гарнизона военной прокуратуры Тихоокеанского флота, исполнения не последовало. Представитель Минобороны сослался на недостаточное финансирование и попросил суд учесть спецоперацию, «а также осуществление мероприятий по восстановлению и строительству объектов военной и гражданской инфраструктур».

Отсутствие пожарной сигнализации в 2021 году выявили и в войсковой части 45308 города Сунгач, говорится в постановлении Спасского районного суда Приморского края от октября 2022 года. Здание металлического хранилища 1984 года не имело автоматической системы пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре. Это могло повлечь «возникновение чрезвычайных ситуаций, утрату и уничтожение военного имущества, гибель и травмирование личного состава части», посчитал заместитель военного прокурора гарнизона Восточного военного округа.

Представитель Минобороны пояснял на суде, что из-за спецоперации установка пожарной сигнализации «не может быть организована в течении одного года со дня вступления решения в законную силу». Суд в итоге встал на сторону Минобороны.

Мобилизация важнее детей

Муниципальная администрация Шилкинского района Забайкалья не смогла получить отсрочку от исполнения решения местного районого суда. В апреле 2019 года он обязал чиновников до 2021 года капитально отремонтировать здание детского сада «Алёнушка» 1959-го года постройки. Чиновники объясняли суду, что неоднократно просили вышестоящие органы выделить им дополнительные деньги для ремонта, но ничего получили. При этом нехватка денег у муниципалитета стала ощутимее после начала спецоперации.

«В 2022 году на бюджет района легли дополнительные расходы по обеспечению близких родственников мобилизованных граждан, в связи с проведением спецоперации на Украине», — утверждали чиновники. Однако Забайкальский краевой суд проигнорировал доводы чиновников и не дал отсрочки.

Ссылки на «СВО» — неубедительные

«Что касается Минобороны это похоже на правду — сейчас все выделяемые ему деньги идут на войну. Но по остальным статьям бюджета особых проблем с расходами не наблюдается», — сказал «Вёрстке» директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист и социолог Владислав Иноземцев.

По его словам, он ничего не слышал о задержках в финансировании региональных бюджетов из центра. «Может быть какие-то дополнительные расходы появились из-за региональной части выплат мобилизованным и убитым, но эти расходы пока явно не должны серьёзно сказываться на способности финансировать текущие программы», — полагает эксперт.

Сейчас на главной
Дедушкины консервы
война в украине
Дедушкины консервы
Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала полученные от источника фотографии железнодорожного состава с танками, который в эти дни движется с Дальнего Востока на запад России. На платформах – снятые с консервации танки Т-54
Великобритания обвинила Россию в дезинформации насчет снарядов с обедненным ураном
Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию» о поставках Украине снарядов с обедненным ураном
США предложили Словакии 12 вертолетов Viper взамен отданных Украине МиГ-29
США
США предложили Словакии 12 вертолетов Viper взамен отданных Украине МиГ-29
США предложили направить Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper. Их поставят взамен передаваемых Украине истребителей МиГ-29, рассказал глава Минобороны Словакии Ярослав Надь
Российские гимнасты окончательно лишились возможности выступить на чемпионате Европы
санкции
Российские гимнасты окончательно лишились возможности выступить на чемпионате Европы
После начала военного вторжения в Украину, МОК рекомендовал международным федерациям спорта отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях
В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США
В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон вооруженных сил США. В задачи гарнизона будет входить обеспечение инфраструктурной поддержки находящихся в Польше американских солдат
Экс-посол США предложил снимать санкции с миллиардеров за осуждение России и передачу половины состояния Украине
США
Экс-посол США предложил снимать санкции с миллиардеров за осуждение России и передачу половины состояния Украине
Все российские миллиардеры должны подпасть под санкции, но у них также должен был вариант снятия ограничений, считает бывший посол США в России Майкл Макфол
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Украину
Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Украину
Агентство Kyodo уточняет, что премьер-министр планирует продемонстрировать приверженность Японии поддержке Украины в преддверии саммита G-7, который пройдет в Хиросиме в мае
Поворот над Гаагой
Гаага
Поворот над Гаагой
Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина не просто сделал российского президента прокаженным. Он смешал карты всех игроков: Путина, Китая, и «партии мира» в США, представленной главой ЦРУ Бернсом и советником президента Байдена Салливаном
Евросоюзу не хватает взрывчатых веществ, чтобы производить больше боеприпасов для Украины
Попытки Европы производить больше боеприпасов для Украины тормозятся дефицитом пороха и запасов тротила, который, как опасаются инсайдеры отрасли, может задержать усилия по наращиванию производства снарядов на три года
Молдова вводит санкции против граждан РФ, причастных к вторжению в Украинy
санкции
Молдова вводит санкции против граждан РФ, причастных к вторжению в Украинy
Молдова начала постепенно присоединяться к санкциям, введенным Европейским союзом против Российской Федерации и «через несколько недель» введет санкции против российских граждан
В феврале 2023 года ежедневно погибало около 200 российских солдат и более 600 получали ранения
война в украине
В феврале 2023 года ежедневно погибало около 200 российских солдат и более 600 получали ранения
Несколько месяцев назад многие эксперты и украинское правительство ожидали возобновления широкомасштабного российского наступления, в том числе на Киев и Харьков
Дружественно недружественное поглощение
кремль
Дружественно недружественное поглощение
В Кремле разработали детальную стратегию поглощения Беларуси, реализация которой покончит с независимостью республики к 2030 году. Секретный документ под названием «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении» оказался в руках расследовательского центра «Досье»
МВФ изменит внутренние правила, чтобы предоставить Украине кредит
Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил изменения во внутренних правилах, чтобы у МВФ появилась возможность выдавать кредиты странам, столкнувшимся с «исключительно высокой неопределенностью»
Великобритания поможет Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти
Великобритания
Великобритания поможет Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон планирует помочь Казахстану в поиске альтернативных маршрутов для экспорта энергоносителей
Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине
Словакия отказалась от МиГ-29, договорившись о поставках американских F-16. До того, как они будут поставлены, воздушное пространство страны будут патрулировать самолеты Чехии
Российские авиакомпании столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США для Superjet
санкции
Российские авиакомпании столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США для Superjet
Для Superjet не хватает новых американских свечей зажигания, поставки которых прекратились из-за санкций. В перспективе эта проблема может сказаться на интенсивности полетов
Французская оппозиция вынесла вотум недоверия правительству из-за пенсионной реформы
франция
Французская оппозиция вынесла вотум недоверия правительству из-за пенсионной реформы
Сразу две группы депутатов внесли предложения о вотуме недоверия правительству после того, как оно воспользовалось специальной процедурой, чтобы принять пенсионную реформу
Турция решила начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что Финляндия выполнила свои обязательства, изложенные в трехстороннем соглашении, согласованном прошлым летом