Ни славы, ни гроба
ЧВК Вагнера столкнулась с проблемой вывоза убитых бойцов
ЧВК Вагнера испытывает проблему с вывозом «груза 200» из Украины из-за роста числа погибших. Минобороны не содействует частной военной компании. Сложности и у самой похоронной отрасли в России. Рост смертности не привёл к росту заработка похоронщиков: крематории ломаются, а люди все чаще экономят на погребении, даже «забирают деньги» за уже заказанные памятники.
«С трупами приходится носиться по рынку»
Точное число погибших российских военных и бойцов неформальных вооруженных объединений неизвестно, но, по большинству оценок, оно уже превысило число погибших в чеченской и афганской войнах. «БиБиСи» совместно с «Медиазоной» удалось достоверно подтвердить гибель 12200 военнослужащих. По оценкам самих журналистов, число погибших может быть не менее чем в два раза больше. Генштаб ВСУ и вовсе оценил число погибших в ходе войны российских военных в 116 тыс. человек (разведки других государств называли другие цифры — от 12 до 25 тыс).
За зиму число «грузов 200» с фронта действительно увеличилось, сообщили «Вёрстке» двое источников в российской похоронной сфере. На этот период приходятся ожесточённые бои в районе Бахмута Донецкой области и Сватово в Луганской области. Большая часть тел тем не менее остается на территории Украины, в аннексированных субъектах или в приграничных регионах, уточнил один из собеседников. «Тех, кого не вывозят, там сами как-то хоронят своими силами, делают там кладбища и массово хоронят, — сказал он. — Как правило, в приграничных регионах и на новых территориях так — Липецк, Белгород, Ростов, Краснодар». По его словам, погибших «довольно много», поэтому российское военное руководство «не всех привозит [домой, к родственникам], на месте решает эту проблему», поэтому «в новых регионах большие новые кладбища». Ранее РИА «Новости» сообщало о кладбище, устроенном для ЧВК Вагнера в Горячем Ключе Краснодарского края (основатель компании Евгений Пригожин показывал его журналистам). Еще одно кладбище ЧВКшников обнаружили в станице Бакинской Краснодарского края. Там, как утверждала пресс-служба Пригожина, хоронят членов ЧВК, которые указали в заявлении, что в случае гибели хотят быть погребены рядом с часовней Вагнера. Позже New York Times писала, что количество захоронений там за последние два месяца увеличилось в семь раз.
Хотя военным проще было бы хоронить всех погибших в приграничных регионах, они сталкиваются с протестами родственников погибших. У большинства семей воюющих «есть запрос» на то, чтоб все же получить тело погибшего родственника, говорят собеседники «Вёрстки». По информации одного из них, такие запросы «сыпятся» в Минобороны ежедневно. Поэтому, рассуждает он, министерство все же старается по возможности вывозить убитых российских военнослужащих. Это бывает сложно, потому что в России «вообще нет компаний, которые бы нишево занимались такой логистикой», отметил один из собеседников. Особенно большие проблемы с вывозом тел возникают при этом у ЧВК, так как у Минобороны все же «есть свои ресурсы, своя логистика», а у частных военных компаний — нет. Больше всего «страдает» самая крупная из них — ЧВК Вагнера, уверен источник. «С Минобороны они не дружат, те им, ЧВКшникам, с гробами не помогают, — сказал он. — Они официально военными не считаются, поэтому они не могут пользоваться министерской инфраструктурой, так что им приходится самим носиться с трупами по рынку».
Вывозить тела убитых из зоны военных действий приходится «отчасти военной техникой, отчасти даже на дальнобоях [машинах дальнобойщиков]», рассказал собеседник. Огромным спросом пользуются фуры и промышленные машины, оснащенные холодильниками — в них трупы не портятся, уточнил он. Вывоз каждого тела обходится ЧВК в сумму от 50 до 100 тыс. рублей, рассказал источник «Вёрстки» (издание «Осторожно, новости» писало о 60 тыс. рублей за перевозку). Количество вывезенных подобным образом тел — «на перекладных», по выражению источника — он оценивает «в сотни». По его словам, подобные перевозки «идут по всей России».
Вывезти все тела погибших ЧВКшников или обеспечить им достойные похороны, судя по всему, все же не удается. Осенью сообщалось, что в госпитале Горловки в ДНР у их трупов изымались документы, а сам «груз 200» запаковывали в мешки для транспортировки и увозили в неизвестном направлении. По словам одного из собеседников «Вёрстки» в ритуальной отрасли, похоронные бюро в нескольких регионах в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах сталкивались с запросами на похороны пустых гробов ЧВКшников. Их родственники не смогли найти своих близких и добиться возвращения их тел домой, что «всегда является трагедией», отметил источник. Он рассказал, что ему известно о пяти-шести подобных случаях, причем в каждом из них «вагнеровцы» никак не помогали семьях погибших и «не отвечали» на запрос о возвращении тел. В контрактах ЧВКшников не всегда четко прописаны обязанности по транспортировке «груза 200» в родные регионы, рассказал он со ссылкой на родственников погибших.
В «год войны» в России начали строить больше кладбищ. Количество тендеров на эти цели выросло в полтора раза.
С начала марта 2022 года российские власти разместили 39 тендеров на строительство новых и расширение уже существующих кладбищ, подсчитала «Верстка» на основании данных госзакупок.
Самый крупный — на 378 млн рублей — в мае прошлого года разместила администрация Хабаровска. Судя по документации, речь идет о строительстве кладбища площадью как минимум 5 гектар, количество планируемых мест для захоронения в техзадании не указано. Контракт получила местная компания «ДФО». Еще один тендер стоимостью 192 млн рублей разместил комитет по конкурентной политике Мурманской области. Каких-либо данных о размерах объекта в карточке закупки нет. Подрядчиком по контракту выступает компания «СТК», которая раньше не получала подобных тендеров.
Новые кладбища также строят в Череповце, Улан-Уде, в Мурманской и Архангельской областях, и в ряде других регионов. Тендеры на расширение уже существующих кладбищ разместили власти Красноярска, Братска и нескольких других населенных пунктов. Общая сумма найденных «Версткой» тендеров достигает почти 2 млрд рублей.
За аналогичный период в 2021 году российские регионы разместили 25 подобных тендеров, в полтора раза меньше чем с начала войны. Показатель в «допандемийном» 2019 году был еще ниже — 16 тендеров за аналогичный период.
«Хоронить максимально дёшево и минималистично»
Хотя погибших на войне очевидно немало, большая их часть не возвращается к родственникам. Пышных похорон им тоже не устраивают, поэтому нельзя сказать, что ритуальная отрасль заметно увеличила свои заработки за счет убитых военных. Об этом «Вёрстке» сказали оба источника в отрасли. Запрос на «военные» похороны — «чтоб с флагом перед гробом и в воздух стреляли» — тоже не очень велик. Вероятно, это связано с тем, что обстоятельства смерти военнослужащих слишком травматичны для их родственников и они предпочитают не подчеркивать их во время захоронений.
Отдельные региональные похоронные агентства и ГБУ предлагают «особые» ритуальные услуги и товары — гробы камуфляжной расцветки, венки с триколором и так далее. Однако они не пользуются популярностью, говорят источники в похоронной сфере: в последнее время люди, наоборот, стремятся хоронить своих родных максимально дешево и «минималистично». Из-за общего роста цен резко выросло число кремаций. Если в 2020 году соотношение захоронений в гробу и кремаций составляло примерно 70 на 30%, то сейчас примерно 80% предпочитают сжигать своих умерших. Объяснение тут простое: кремации обходятся значительно дешевле традиционных похорон, утверждают собеседники «Вёрстки».
«Отказываются от всего: мол, тапочки все равно не видно, давайте без них, без подушек и без специального [разрезанного на спине] платья, мы сами оденем», — рассказал один из них. Второй вспомнил, что в последнее время столкнулся с тем, что люди «начали забирать деньги за оплаченные ранее памятники». «Очень сильно экономят», — резюмировал он. Резко снизилось и число дорогих, VIP, похорон, убеждены оба источника.
Снижение трат населения на похороны — не единственная проблема ритуальной отрасли. Похоронщики на фоне роста числа кремаций столкнулись с отказом зарубежных производителей поставлять и ремонтировать кремационные печи. В России почти все они — чешского и американского производства. По информации The Insider, производители чешских печей продолжают работать с Россией через третьи страны. Американские же печи «держатся на соплях» и «ремонтируются чем придется», сообщил один из собеседников «Вёрстки». Пока они продолжают работать, а что будет дальше — их операторы не загадывают, пояснил он.