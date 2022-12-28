Дров наломали, а топить нечем
В России собирают деньги на дрова для пенсионеров и многодетных семей, пока по телевидению говорят про «замерзающую Европу»
Российские провластные СМИ и журналисты регулярно говорят о том, что люди в Европе якобы мёрзнут из-за сокращения потребления российского газа. Например, телеведущий Владимир Соловьёв рассказал подписчикам, что «чиновники и депутаты стран ЕС стали замерзать в своих офисах» и «обернули ноги пледами». Телеканал 360tv утверждает, что «британцы замерзают в своих кроватях», а «Россия 24» сообщает, что жители Европы «пытаются согреться самыми изощрёнными способами» — например, топят печи овсом.
Тем временем в России в 2022 году региональные медиа и НКО собирали деньги на дрова для одиноких стариков, а семьям мобилизованных не хватило древесины для растопки, выданной государством. Кроме того, как посчитала «Вёрстка», с начала декабря произошло несколько десятков крупных аварий, из-за которых сотни тысяч человек остались без отопления. Рассказываем, кто замерзает в России и как люди выживают без тепла.
«С этими дровами мучиться, воду из колонки таскать»
«Друзья! Помогите, пожалуйста, с дровами для отопления! Машина колотых дров стоит 10 тысяч рублей. И нанять человека, чтобы перенести дрова в сарай и уложить их, стоит тысячу». Такое сообщение написала на своей странице в фейсбуке Ирина Сошникова — учительница русского языка на пенсии из Новгородской области.
Сошниковой 64 года, она живёт в посёлке Лычково, в старом деревянном бараке без горячей воды и с дровяным отоплением. Пока Ирина работала, а её мама была жива, пенсии и зарплаты было достаточно на жизнь и на покупку дров. Сейчас Сошникова и сама на пенсии, а её мамы нет в живых. Денег на отопление больше не хватает.
Кроме того, старый барак признали аварийным, и жить в нём больше нельзя. Но переехать Ирине некуда. Местные власти предложили ей жильё в манёвренном фонде — но, по её словам, это такой же старый барак с прогнившей крышей и туалетом на улице, и отопление в нём тоже печное. Власти готовы выкупить у Ирины квартиру, но по нерыночной цене — 6 000 рублей за квадратный метр.«Что я на эти деньги куплю? Разве что конуру! — возмущается она. — Мне нужно центральное отопление. Я не могу уже в таком пожилом возрасте, с сопутствующими заболеваниями, с этими дровами мучиться, воду из колонки таскать».
Ирина отказывалась выезжать из аварийного барака, пока ей не предоставят благоустроенное жильё, но администрация добилась её выселения через суд и приставов.
Сейчас женщина в безвыходном, по её мнению, положении: в собственной квартире ей жить нельзя, но там остаются кошки, которых ей некуда забрать, поскольку сама она «скитается по людям». Чтобы кошки не замёрзли, Ирина продолжает топить печку и собирает деньги на дрова.
«10 тысяч — это одна телега колотых дров, — объясняет она. — На зиму надо три телеги. А моя пенсия 14 тысяч всего».
Друзья и подписчики помогли ей собрать денег на ближайшее время, но что делать дальше, Сошникова не знает. «Понимаете, они живого человека выгнали замерзать на улицу! — говорит она. — Это ад, это ад они мне устроили. На каком основании? Кто им дал право так с людьми поступать?»
Ни отопления, ни газа
На сегодняшний день значительная часть россиян, как и Ирина, живёт без центрального отопления. По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, 7,1% домохозяйств в стране отапливают жильё с помощью печей. Это больше 10 млн человек.
В Адыгее топит печь каждый десятый житель республики. В Костромской области — каждый шестой, в Новгородской — каждый пятый. В Карелии и Курганской области — каждый четвёртый.
Хуже всего ситуация с отоплением в Сибири и на Дальнем Востоке. В Забайкальском крае печное отопление у почти половины семей. В Бурятии и Хакасии почти у половины — 45,5% и 40,4%. В Новосибирской и Томской областях древесиной на зиму запасается каждый пятый житель.
В Туве центрального отопления нет у подавляющего большинства жителей. Кроме того, в республике нет сетевого газа, так что тувинцы, живущие в частных домах, не могут устанавливать индивидуальные отопительные газовые системы.
В итоге 81,5% тувинцев отапливают дома дровами или углём, рискуя устроить пожар. Именно печное отопление, по данным МЧС, становится зимой основной причиной возгораний в республике.
В августе 2021 года глава Тувы Владислав Ховалыг лично просил Владимира Путина включить республику в программу газификации. Тувинцы топят дома углём, дышат смогом и болеют, жаловался тогда Ховалыг. Путин на его просьбу ничего не ответил. А через два месяца глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал главе Тувы, что газопровод в республику не построят, потому что это слишком дорого.
Тувинцы предпочитают уголь дровам, потому что это дешевле. За 2 500 — 6000 рублей можно купить тонну угля, при этом кубометр леса стоит от 1 500 рублей.
Впрочем, в этом году некоторые тувинцы получили бесплатные уголь и дрова. Запас топлива на зиму, по распоряжению местных властей, выдали семьям мобилизованных.
Бесплатные дрова родственникам мобилизованных выдавали и в других регионах, где есть проблемы с отоплением. Например, в Бурятии, которая вместе с Тувой лидирует по количеству погибших на войне с Украиной на душу населения. Правда, в Бурятии дров хватило не всем. В октябре мобилизованные пожаловались главе республики Алексею Цыденову на то, что их семьям так и не выдали обещанное топливо.
В приют, чтобы согреться
Сотни детей ежегодно оказываются в приютах из-за того, что у родителей нет денег на дрова и уголь и дома у них становится слишком холодно, пишет Новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город».
Фонд помогает семьям в трудных жизненных ситуациях, и среди его подопечных есть те, у кого опека грозилась забрать детей, потому что зимой они мёрзли без отопления.
Как объяснила «Вёрстке» директор фонда Марина Аксёнова, местные власти не всегда помогают многодетным семьям с покупкой дров. Вместо этого они могут предложить им отправить детей на зиму в приюты, потому что там есть центральное отопление.
«Люди, которые такое предлагают, искренне считают, что это помощь, — говорит Аксёнова. — Они даже не думают о том, что для государства содержание одного ребёнка в приюте в течение месяца стоит больше, чем машина дров».
Осенью «Солнечный город» провёл фандрайзинговую акцию «Зима дома», собрал 731 023 рубля и закупил уголь и дрова для 42 семей из отдалённых новосибирских сёл и деревень.
«Мы обычная семья: мама, папа и две дочки. Одна тонна угля стоит 4600 рублей, это дорого для нас, а в холодную зиму надо 5 или 6 тонн. Мужа мобилизовали, а я в декрете. Нам очень нужна была ваша помощь, и мы рады, что вы помогли», — цитировал фонд одну из благополучательниц.
Дрова по квотам
Для многих россиян покупка дров или угля на зиму — серьёзный удар по бюджету. Есть и те, кто вовсе не может себе позволить полноценно отапливать дом.
Сотрудники фондов, занимающихся сбором средств на закупку дров, говорят, что, в среднем, российской семье нужно 25 000 рублей, чтобы закупить дров на зиму и топить, не экономя.
По данным агентства лесного хозяйства Бурятии — республики, где центрального отопления нет более, чем у половины населения — кубометр сосновых дров в регионе в этом году стоит 1012 −1567 рублей. Для того, чтобы отопить небольшой дом, на зиму нужно, как минимум, 5 кубометров.
При этом среднедушевой доход в Бурятии, по данным Бурятстата за 2021 год, составляет 27 767 рублей. Каждый пятый житель республики в конце 2021 года находился за чертой бедности, то есть зарабатывал меньше прожиточного минимума — 12 810 рублей.
В Туве предприниматели продают дрова по цене 1500 — 2400 за кубометр. Среднедушевой доход в республике, по данным Росстата — 20 652 рублей на человека. 30% жителей республики в конце 2021 года жили за чертой бедности, то есть зарабатывали меньше прожиточного минимума — 11 494 рублей.
В некоторых регионах существует квота на дрова. Малоимущим семьям выделяют делянку в лесу, где можно самостоятельно заготавливать топливо. А иногда семьям выдают даже готовые дрова.
Но древесины, которую раздают по квоте, обычно не хватает, говорит президент благотворительного фонда «София», помогающего пожилым россиянам, Ольга Глухова. Многим пенсионерам приходится сильно экономить, чтобы продержаться всю зиму.
«Нам очень часто приходят сообщения о том, что старики топят печку раз в день или даже через день и ходят по дому в шапках, — говорит Глухова. — Другие экономят на еде. Старики целый год с пенсий откладывают деньги и плохо питаются, чтобы накопить на дрова».
Как и многие другие российские фонды, «София» регулярно объявляет сборы на дрова и уголь для одиноких стариков. Глухова рассказывает, что в этом году также есть просьбы от родственников мобилизованных помочь с дровами. Пожилые люди, чьи дети раньше сами заготавливали дрова или покупали их, теперь остались без помощи.
В декабре «София» собрала деньги и купила по 4 кубометра берёзовых дров для двух жителей Марий Эл — Геннадия и Ольги. У обоих на войну мобилизовали единственных сыновей, которые были кормильцами в семье. Оба живут в деревянных домах с печным отоплением. Геннадий ловит рыбу и собирает клюкву на продажу. Пенсии у него пока нет, а на работу его не берут из-за предпенсионного возраста. У Ольги есть пенсия, но её хватает только на минимальный набор продуктов.
«У нас в стране маленькие пенсии. И при этом выросли цены на продукты и услуги ЖКХ, — говорит Глухова. — Вот если у человека пенсия 10 000 рублей и нет детей, которые ему помогают, как он может на эти деньги оплатить коммуналку, купить продукты, лекарства и ещё дрова?»