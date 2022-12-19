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хоккей
Лев Лукин
19.12.2022 16:57

Россия проиграла турнир, нужный только ей

В печальных итогах Кубка Первого канала – старые закономерности и невесёлая ирония

Россия проиграла турнир, нужный только ей

В календарном 2022 году сборная России по хоккею сыграла на двух турнирах и оба проиграла в финале. В феврале наши парни уступили финнам в главном матче олимпийского хоккейного турнира, а вчера, 18 декабря, потерпели поражение от белорусов на Кубке Первого канала.

Что из этого обиднее и грустнее? Не торопитесь с ответом. Поражение на ОИ-2022 в очередной раз вскрыло глобальные проблемы нашего хоккея, но тогда у нас ещё была перспектива новых международных турниров, где эти проблемы можно было постараться решить и что-то выиграть для страны.

В декабре таких возможностей в обозримом будущем не просматривается. Россия изолирована на мировой арене, когда всё закончится – неизвестно, но есть братья-белорусы и казахи, с которыми можно провернуть какое-то подобие международного турнира. Наши устраивают такое соревнование в Москве, приправляют его мини-турниром по зачем-то раскручиваемому хоккею «3х3», собирают состав из лучших российских игроков КХЛ и внушительный тренерский штаб с Олимпиады (даже Сергей Гончар из Америки прилетел), и…проигрывают. И в турнире «3х3», и в классическом хоккее.

Мне кажется, обиднее именно свежее поражение. Россия не могла не устроить эту осовремененную версию Кубка Первого канала (потому что сборную надо как-то «выгуливать»), но она и не могла его проиграть ни при каких условиях. Ну то есть к футбольной национальной команде вопросов меньше, потому что та скатала две унылые нулевые ничьи где-то в Душанбе и Ташкенте. Хоккейная же сборная играла дома, при своих болельщиках, которым предложили весьма кусачий для такого уровня турнира ценник. В результате зрители, более-менее подтянувшиеся именно на воскресный матч с белорусами, всю игру наблюдали, как сборная России бесконечно догоняет в счёте слегка усиленное минское «Динамо», но всё-таки в итоге уступает ему в серии буллитов. Как говорится, занавес. И грустный итог: мы не смогли выиграть слабый по составу турнир, который был нужен только нам.

Расписывать причины поражения в матче такого статуса как-то нелепо. Да его (поражения) просто не должно было быть! Но если всё-таки разбираться, то мы снова увидели определённый тренерский кризис. Вот вроде собрали в сборной сбалансированный состав, укомплектовали тройки с расчётом на клубные связки – всё правильно. А на выходе ни особой игры, ни результата. Если, конечно, не считать за такой победу над совсем уж слабым сейчас Казахстаном.

Почему-то российские игроки опять сыграли за сборную хуже, чем за свои клубы. За редким исключением типа Александра Кадейкина, который в минувшие выходные пристыдил всех, кто за последние года четыре регулярно прокатывал уфимского центра мимо сборной на всех серьёзных турнирах. А теперь вообще неизвестно, получит ли ещё Кадейкин шанс сыграть на ЧМ или ОИ, и за это очень обидно.

Так вот, российские игроки сыграли хуже, чем за клубы. Снова. При этом у наших соперников обычно бывает наоборот. Вспомните, как на Евротурах раньше у финнов, шведов или чехов могли зажечь ноунеймы, которых даже не рассматривали российские клубы КХЛ. Наверное, действительно матчи уровня сборных – это другое относительно матчей уровня клубов. Об этом нам постоянно говорят российские тренеры, но почему-то из раза в раз этот постулат не срабатывает в нашу пользу. И на ЧМ и ОИ нас «хоронит» нескладный ролевик Марко Анттила, а на КПК разницу для соперника делают Максим Сушко, Владислав Кодола, Шейн Принс. Первый оказался не нужен Алексею Кудашову (помощник Жамнова в штабе сборной) в «Динамо», второй — тоже вечный кандидат на обмен у бело-голубых, третий вряд ли бы нашёл работу в КХЛ, если бы не белорусский паспорт.

И, кстати, вот ирония. Даже на априори изолированном от иностранцев турнире сборная России всё равно проиграла североамериканцам. Канадскому тренеру Крэйгу Вудкрофту и американцу Принсу, реализовавшему единственный буллит. И нам ещё предлагают сильнее погружаться в варение в собственном соку, ужесточая лимит на легионеров! Во что же тогда превратится наш хоккей за период международной изоляции? Страшно представить.

И возвращаясь к тому тезису, что этот проигрыш грустнее, чем фиаско в финале Олимпиады. Несомненно, в каком-то смысле грустнее. Потому что плюс любого поражения в том, что оно даёт возможность сделать правильные выводы, провести работу над ошибками. Единственный же вывод из вчерашнего финала КПК – российскому хоккею нельзя замыкаться в самом себе. Да, его вытеснили с международной арены, но надо стараться восполнять этот огромный пробел открытостью внутреннего чемпионата, куда пока всё-таки едут легионеры, несущие с собой мастерство, какие-никакие тенденции из других хоккейных культур, конкуренцию, мотивацию для доморощенных хоккеистов.

Но такой вывод, как вы понимаете, в ФХР не сделают. Там уже закрывают двери для иностранцев, а какие ещё ограничения придумают со временем наши деятельные чиновники? Даже представлять не хочется.

По материалам издания Чемпионат.com

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