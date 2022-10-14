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мобилизация
14.10.2022 15:16

Мобилизация идет с перегибами

Сенатор Клишас объяснил, почему уличные «облавы» с целью вручить повестку незаконны

Мобилизация идет с перегибами

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас написал в Telegram, что «облавы» на россиян, якобы уклоняющихся от мобилизации, незаконны. Он пояснил, что «вылавливать» людей на улице и разбираться, попадают ли они под мобилизацию, уже в самом военкомате нельзя, поскольку повестки вручаются адресно и конкретным лицам.

Клишас привел следующие пояснения:

Сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), на которого есть письменный запрос из военкомата.

Работа по призыву является адресной. Военные комиссары вызывают конкретного призывника, повестки вручаются конкретному лицу, материалы в правоохранительные органы передаются в отношении конкретного уклониста. У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц.

Органы внутренних дел подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица либо при розыске уклонистов.

Сотрудники полиции имеют право вручать направление в военкомат для постановки на воинский учет лицам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на нем. Использовать этот инструмент для граждан, пребывающих в запасе, представляется излишним, считает сенатор.

Повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата по месту работы либо учебы. Именно работниками военного комиссариата, не полицией и не ГИБДД при проверке документов, подчеркнул господин Клишас.

«Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — отметил Андрей Клишас.

Ранее в СПЧ рассказали о сотрудниках МГТС, которых задержали как уклонистов рядом со станцией метро «Щелковская» в Москве. Господин Клишас заявил, что каждый такой сигнал должен быть проверен, а действиям правоохранителей должна быть дана правовая оценка. РБК сообщил, что пять работников, а также гендиректор московской IT-компании получили повестки, несмотря на полученную ими отсрочку. Напомним, что отсрочка от частичной мобилизации доступна для работников IT-сферы, связи, СМИ, а также организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

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