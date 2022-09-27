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Россиян будут «лечить гвоздями»
протезы
Елена Долженко
27.09.2022 01:31

Сказала «пока» и ушла с российского рынка

На фоне войны с Украиной из России уходят крупнейшие протезные компании

Сказала «пока» и ушла с российского рынка

Одна из крупнейших международных протезно-ортопедических компаний Össur прекратила работу в России, пишет издание «Вёрстка» со ссылкой на источники на российском рынке протезирования. Ещё один лидер в производстве современных протезов Ottobock задерживает поставки на месяцы. При этом потребность в протезах только растёт: помимо «гражданских» случаев ампутаций в Россию возвращаются военные без конечностей. В одной из российских компаний прямо говорят о дефиците на рынке протезов.

Исландская компания Össur, которая считается одним из лидеров на международном рынке протезирования, ушла с российского рынка, не делая публичных заявлений об этом, рассказали «Вёрстке» два участника российского рынка протезирования.

На сайте российского офиса Össur висит объявление «Уважаемые клиенты! Прием заказов временно не возможен». По телефону компании «Вёрстке» дозвониться не удалось, на письменные запросы ни российский, ни международный офис не ответили.

На сайте эксклюзивного поставщика, компании «Метиз Ортопедия», до сих пор указано, что он поставляет товары Össur. Однако по телефону представитель «Метиз» сообщил «Вёрстке», что исландская компания «сказала „пока“ и ушла с российского рынка».

Другая лидирующая компания, немецкая Ottobock, задерживает поставки на несколько месяцев. Гендиректор российской «Салют Орто» Иван Худяков отмечает, что до февраля 2022 года заказы у Ottobock доставляли за две-три недели. Одной из клиенток «Салют Орто» пришлось ждать свой протез почти полгода — с апреля по сентябрь.

В российском офисе Ottobock на вопрос о причинах перебоев с поставками ответили: «А вы сами как думаете, в чём проблема?».

По словам участников отечественного рынка протезирования, с которыми поговорила «Вёрстка», Össur и Ottobock — лучшие международные протезные компании из представленных в России. Китайские и турецкие аналоги хуже качеством и не всем подходят — например, вызывают аллергию.

При этом поставки «параллельным импортом» приведут к подорожанию протезов, объясняет гендиректор «Салют Орто» Иван Худяков. Расходы на протезы покрывает государство: либо через госзакупки, либо через систему компенсаций — когда человек сам покупает протез и Фонд социального страхования выплачивает ему деньги, но в пределах компенсаций, размер которых может отличаться в зависимости от региона.

«При удорожании стоимости при „параллельном импорте“ компенсация может не покрыть стоимость протеза», — предупреждает Худяков.

Он также говорит о дефиците протезов из-за «спецоперации»: «В Россию сейчас приезжают раненые: наши военнослужащие, солдаты из ДНР, ЛНР, мирные жители из этих регионов — они также обращаются в нашу компанию для протезирования. Количество потребителей растёт — из-за этого возникает дефицит».

Военные с ампутационными травмами тоже получают протезы за счёт государства — в специализированных военных госпиталях. Некоторым из них понадобятся высокофункциональные бионические протезы, которые не могут предоставить в этих госпиталях, отмечает Худяков. В таком случае им придётся обратиться в Фонд социального страхования либо благотворительные фонды.

Сейчас даже если российским пациентам удаётся получить протез западных компаний, могут возникнуть сложности с его ремонтом и заменой. В марте правительство запретило вывозить из России иностранные медицинские изделия, чтобы избежать их дефицита из-за санкций. Из-за этого многие россияне, которые используют протезы зарубежного производства, не могут отправить их на ремонт.

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