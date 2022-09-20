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Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов
20 сентября 2022, 14:27

Ваше изъятельство

Правительство наполнит бюджет повышенными налогами на экспорт газа и нефти

Ваше изъятельство

По данным издания «КоммерсантЪ», для покрытия дефицита бюджета российское правительство хочет собрать с сырьевых экспортеров около 1,4 трлн руб. в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год и продление скорректированного демпфера на бензин. Правительство рассмотрит эти меры, которые в 2023–2025 годах могут дать бюджету дополнительно более 3 трлн руб., 20 сентября.

Правительство может изъять у российских нефтегазовых компаний почти 3 трлн руб. в виде дополнительных налогов, утверждают собеседники издания, знакомые с обсуждением вопроса. Меры по мобилизации дополнительных бюджетных доходов, по данным источников издания, будут обсуждаться 20 сентября на комиссии правительства по бюджетным проектировкам.

Рассматривается повышение налогов на экспорт газа, нефти, угля и удобрений. Основные доходы планируется получить за счет повышения экспортной пошлины на трубопроводный газ.

По данным «Коммерсанта», речь идет о введении дифференцированной ставки — при цене на газ выше $300 за 1 тыс. кубометров пошлина будет повышена до 50% по сравнению с нынешним уровнем в 30%.

В августе средняя экспортная цена «Газпрома» в Европу по долгосрочным контрактам со спотовой привязкой могла составлять около €236 за МВт•ч, или около $2,8 тыс. за 1 тыс. кубометров. По предварительным оценкам, за счет роста экспортной пошлины бюджет может дополнительно получить 578 млрд руб. в 2023 году, а всего в 2023–2025 годах — 1,23 трлн руб.

Правительство также прорабатывает вариант повышения ставки НДПИ на газ для всех производителей.

Предполагается, что в бюджет будет изъят эквивалент суммы, которую газовые компании получат от дополнительной индексации внутренних тарифов на газ на 3 процентных пункта в 2023 и 2024 годах.

Фактически речь идет о налоге для внутренних потребителей газа. В 2023 году, тариф на газ предлагается повысить сразу на 8,5%, в 2024 году — на 7%. Повышение НДПИ на газ может принести в бюджет дополнительно 28 млрд руб. в 2023 году, 100 млрд руб. в 2024-м и 150 млрд руб. в 2025-м (так как индексация тарифов происходит в середине года).

Правительство также впервые всерьез обсуждает изъятие доходов у экспортеров СПГ, но пока неясно, в какой форме, говорят источники.

Основной вариант — введение экспортной пошлины для производителей СПГ, что может дать бюджету по 200 млрд руб. ежегодно.

Сейчас проекты НОВАТЭКа «Ямал СПГ» и «Газпрома» «Сахалин-2» освобождены от экспортной пошлины и фактически от НДПИ («Ямал СПГ» имеет длительную льготу по НДПИ). Ключевая проблема в том, что как соглашение о разделе продукции по «Сахалину-2», так и межправсоглашение между Россией и Китаем по «Ямал СПГ» (в акционерах проекта китайские CNPC и Фонд Шелкового пути) запрещают ухудшение налоговых режимов. В НОВАТЭКе и Минфине на вопросы редакции не ответили, в «Газпроме» от комментариев отказались.

Нефтяная отрасль тоже не избежит изъятий. Минфин предлагает повысить экспортную пошлину на нефть в 2023 году примерно в полтора раза (за счет роста коэффициента в формуле пошлины с 0,167 до 0,25), что может дать порядка 240 млрд руб. Действие повышенного коэффициента — один год, поскольку с 2024 года экспортная пошлина обнулится в рамках налогового маневра. Также предлагается продлить действие скорректированного демпфера на бензин, заработавшего в сентябре и рассчитанного до конца года, на 2023–2025 годы, что даст еще примерно по 190 млрд руб. в год.

В совокупности с экспортной пошлиной на уголь и удобрения все эти предложения могут принести бюджету в 2023 году 1,4 трлн руб. дополнительных доходов, а в целом за трехлетку — 3,15 трлн руб.

Главным донором выступает «Газпром», который в этом году и так заплатит 1,2 трлн руб. дополнительного НДПИ, а также выплатит еще около 600 млрд руб. в бюджет в виде промежуточных дивидендов за 2022 год.

Пересмотр условий налогообложения по «Сахалину-2» возможен по согласованию с участниками СРП, считает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. «Вполне возможно, что сейчас будет выбран компромиссный вариант — участники «Сахалина-2» согласятся на повышение налогов, а взамен им будет предложено продление сроков действия СРП или включение в состав СРП дополнительных месторождений. Такая схема использовалась, например, в Казахстане», — говорит он. Что касается проекта «Ямал СПГ», то вполне возможно, что российской стороне для обхода норм межправсоглашения придется пойти на изменение налогового режима, например, введение акциза на СПГ, полагает господин Кондратьев.

Внеплановые изъятия для газовых компаний могут быть отчасти оправданы их действительно высокой выручкой от текущего роста экспортных цен. Однако перед газовым сектором, в особенности перед «Газпромом», в среднесрочной перспективе стоит задача переориентировать экспорт в Азию на фоне фактической утраты европейского рынка, для чего потребуются инвестиции в триллионы рублей.

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