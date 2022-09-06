Министерство счастья
Как политический блок Кремля создает новый класс пропагандистов
Глава политического блока администрации президента Сергей Кириенко создает новый класс пропагандистов — это будут эксперты-политологи, которые должны в едином ключе «интерпретировать» события на телешоу, на стримах в интернете, в комментариях интернет-СМИ и Telegram-каналам. Такие эксперты станут очередными кириенковскими «технократами», обученными по общим стандартам и руководствующимися общими правилами поведения. Новые пропагандисты, осовремененные преподаватели марксизма-ленинизма, должны будут занять территорию первого замглавы АП Алексея Громова, куратора кремлевского информационного блока.
Искусство интерпретации
Проведение выездных сборов и совещаний, тренингов и конкурсов — один из любимых приемов работы текущего состава внутриполитического блока Кремля под руководством Кириенко. Форум молодых политологов «Дигория» — не исключение, на него власти собирают магистрантов и аспирантов по направлению «политология» из разных вузов страны. Это мероприятие сочетает и тренинги, и конкурсы. Первоначально форум был не самым приоритетным — его проводили на Северном Кавказе и в Сочи. В этом году мероприятие перенесли поближе к Кремлю — в Московскую область. На открытии Кириенко заявил, что на Россию оказывается «массированное давление» со стороны стран Запада, которые пытаются «отменить российскую культуру, переписать российскую историю, изолировать Россию от мира». По словам чиновника, страна должна дать всему этому «адекватный ответ», и общество это уже сделало, консолидировавшись вокруг власти. Кириенко добавил, что у этого сплотившегося общества «есть потребность гордиться страной».
«А значит, у представителей гражданского общества, государства есть ответственность за то, чтобы эту потребность удовлетворять. Мы обязаны дать людям возможность и поводы для гордости, причем не только исторические» — намекнул на новые задачи политологов Кириенко.
Глава политблока Кремля объяснил собранным на форуме ученым, что им нужно доносить до граждан и прежде всего до молодежи в интернете, что «кризис — это время возможностей», а «Россия в XX веке уже не раз доказывала свою способность к перестройке и кардинальным изменениям в жизни».
Другая задача, поставленная Кириенко перед слушателями, — дальнейшая консолидация российского общества.
Замглавы кремлевского управления по общественным проектам Алексей Жарич еще четче объяснил политологам, чего же от них хотят в Кремле. Они должны «интерпретировать события», а власть готова предоставить им для этого телевизионные эфиры, радиоэфиры и интернет-проекты. Исполнительный директор кремлевского Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федулкина назвала это «комментаторской работой». Председатель совета директоров того же ЭИСИ, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов заявил, что «в конце 80-х годов из политической науки убрали идеологию и из-за этого она перестала выполнять положенные ей функции» и посоветовал специалистам отражать «ценности российского общества».
Участники «Дигории» работали в «фабриках» (смыслов, интерпретаций и социального проектирования) и «цехах» (в числе которых был цех «Украинский кризис»), что можно считать квинтэссенцией корпоративистского подхода Кириенко, в прошлом советского инженера. Обозначали эти названия работу в группах, которая традиционно проходит во время организационно-деятельностных игр, проводимых методологами. К числу их последователей относится и Кириенко. Однако сами эти названия многое говорят о том, как во внутриполитическом блоке АП хотели бы трансформировать российскую политическую систему в принципе: это один коллектив с общими установками, поделенный на группы, которые выпускают разные продукты. У каждой группы есть свои функции и задачи. Политологи — не исключение, правда роль их в схеме Кириенко совсем незавидная.
Новый рабочий пропагандистского цеха
Глава внутриполитического блока АП и его подчиненные, если суммировать их высказывания, предлагают представителям политической науки очевидную и простую вещь — стать профессиональными пропагандистами. Власть ждет от политологов не проведения беспристрастной экспертизы в научных публикациях, а увязанных с государственной идеологией интерпретаций-комментариев на ТВ и в интернете. В каком-то смысле это возвращение политологов-преподавателей марксизма-ленинизма советских времен, которые тоже «интерпретировали» события в соответствии с партийной линией. Рамка толкований событий внутри СССР и вне их была простой и понятной — на капиталистическом Западе все плохо, а в странах соцлагеря и прежде всего в Советском Союзе все прекрасно, а будет еще лучше. Вещали советские политологи-«интерпретаторы» с кафедр вузов, где изучение марксизма-ленинизма было обязательной дисциплиной и во время выездных лекций.
Сейчас близкие к Кириенко политологи и политтехнологи на экранах ТВ появляются очень редко — в них, скорее, участвуют бойкие провластные политики и кочующие с передачи на передачу говорящие головы типа Якова Кедми, которые готовы обсуждать что угодно. Как правило, это «что угодно» касается международной повестки и ситуации в Украине. Чаще всего участники пропагандистских шоу выступают в определенном амплуа, они играют какую-то роль (впрочем, она может соответствовать их искренним убеждениям). Эта роль не всегда соответствует общей линии Кремля. Например, депутат Госдумы Алексей Журавлев, известный агрессивными высказываниями, на передаче Ольги Скабеевой и Евгения Попова пригрозил странам Запада ядерным ударом. Обычно агрессивным ведущим пришлось урезонивать парламентария и выступать в роли миротворцев.
Любителю стройных схем и понятной системы управления Сергею Кириенко такая разноголосица нравиться не может. На форуме «Дигория» он и его подчиненные, по сути, проговорили и презентовали новую концепцию пропаганды — пропаганды технократической.
Экспансия Кириенко
С самого начала работы в политическом блоке Кириенко начал продвигать понятие «технократ» — обученный профессионал, знакомый с передовыми методами, готовый работать, там, где ему прикажет Кремль. Губернаторами стали назначаться относительно молодые чиновники, прошедшие школу управления в РАНХиГС, они строили работу по похожим методам, единым стандартам. В результате губернаторский корпус стал более-менее однородным, а действия его представителей предсказуемыми. Таких же «технократов»-пропагандистов с холодной головой, подготовленных по единым стандартам, хочет видеть Кириенко на телеэкране и в интернете. По высказываниям самого Кириенко и его подчиненных понятно, что «интерпретировать» политологи должны будут события внутри России (а не делать упор на внешней политике, как это делают сейчас участники телешоу). ЭИСИ, созданный при Кириенко, делает упор на экспертность и научность — в отличие от первой подобной организации времен Владислава Суркова (ФЭП), которая подчеркивала свою политтехнологичность. Сотрудники и эксперты ЭИСИ рассказывают о новом популизме в политике. Они составляют доклады о ковиде. Пытаются ввести новую терминологию для российской политической ситуации сегодняшнего дня — например, называют технократов, которые возглавляют регионы «губернаторами новой волны».
Рамку для объяснения текущего курса политологам дадут на курсах повышения квалификации, которые внутриполитический блок АП любит проводить. Новой военной и поствоенной идеологии в Кремле еще не придумали, но пока для формирования единого пропагандистского минимума будет достаточно нескольких понятных магистральных линий: оценка стран Запада, оценка Китая и других «дружественных» России государств, единая оценка роли Владимира Путина (например, как собирателя советских или имперских земель). Главное, что новый пропагандист выпуска фабрики Кириенко будет иметь экспертный статус, его точка зрения будет обоснована им. «Умный человек умными словами говорит, а не какой-то крикун непонятно откуда. Его стоит слушать», — должен решить обыватель, увидев такого технократа из пропагандистского цеха.
Очевидно, что Кириенко, который озвучил планы готовить новый, стандартизированный тип участников ток-шоу заходит на поляну другого первого замглавы АП — Алексея Громова, куратора федеральных телеканалов и крупных таблоидов. Приход политологов-«интерпретаторов» сломает привычную схему политических телепередач с их спорами на грани драки. И это будет не первый случай, когда Кириенко ползучим образом занимает «чужую» территорию, сопряженную с его сферой ответственности. Весной этого года он стал заниматься Донбассом, хотя до этого его в Кремле курировал отдельный чиновник — Дмитрий Козак, а до него — Владислав Сурков. В самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также в занятые российскими войсками территории Запорожской и Херсонской областей Украины поехали кириенковские «технократы» и «Лидеры России». Почему это происходит понять не сложно. С одной стороны, Кириенко отвечает перед Путиным за популярность власти и президента лично — падение рейтингов всегда считается промахом политического блока Кремля. С другой стороны, руководитель этого блока никак не влияет на большую часть пропагандистского цеха — ТВ, радио и таблоиды контролирует Громов. А рейтинг власти во многом зависит как раз от пропаганды. Получается, что четких показателей эффективности работы Громова для Путина нет, вернее, — это состояние рейтингов, за которые несет ответственность Кириенко. И уж если руководитель политблока Кремля в любом случае будет виноват в падении популярности власти, почему бы ему не попробовать самому влиять на работу пропагандистского цеха. Согласно рейтингу РОМИР российские телеканалы теряют аудиторию, а у Telegram она, наоборот, растет. Большую часть телепрограммы сейчас занимают геополитические телешоу с милитаристско-внешнеполитической повесткой, от которой зрители начинают уставать. Граждане неизбежно вернутся «домой» с пропагандистской войны, их будут волновать социальные трудности, но громовские говорящие головы продолжат вещать только про козни Запада и Украину. Кириенко предлагает взамен свои кадры, которые расскажут про «время возможностей» и растолкуют, как и почему нужно потерпеть трудности.
Новые пропагандисты, как и оккупировавшие Донбасс технократы, могут оккупировать политические телешоу, привнести в них новый порядок. Порядок этот будет, скорее, декоративным — вряд ли телезритель будет в восторге от сыпящих экспертными формулировками политологов, вещающих о единой идеологии. В конце концов, марксизм-ленинизм в советских вузах был самым непопулярным предметом. Однако реальная эффективность для Кириенко и его подчиненных не так важна — они давно поняли, что их предложения должны нравиться одному человеку — Владимиру Путину. Скорее всего, под натиском главы внутриполитического блока АП, который умеет добиваться своих целей, пропагандистский блок Кремля не устоит. Наукообразные выступления российский президент любит и практикует сам. Заодно Путин, сомневавшийся в том, а можно ли считать политологию наукой, убедится ее в полезности и нужности.