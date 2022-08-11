Федор Крашенинников: Запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина
Призывы президента Украины и ряда политиков из ЕС запретить всем россиянам въезд в страны Запада и выслать в РФ всех из нее уехавших невыполнимы и бесполезны
Латвия «в связи с международной ситуацией» на неопределенный срок приостановила выдачу виз гражданам России. Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу заявил, что Таллин в конце августа на встрече глав МИД стран Евросоюза предложит закрыть россиянам въезд в ЕС и полностью прекратить им выдачу виз на уровне ЕС. Эту идею поддержала премьер-министр Финляндии Марин, которая считает несправедливым, что россияне могут ездить как туристы в Европу на фоне событий на Украине.
«Отправьте их обратно в Россию»
А украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post прямо заявил: «Самые важные санкции - это закрыть границы». И развил свою мысль: «Неважно, что это за россияне, отправьте их обратно в Россию». По мнению Зеленского, все граждане РФ должны нести ответственность за преступления путинского режима: «Это население выбрало это правительство, и оно не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него».
Эмоции Зеленского можно и даже нужно понять. Запад ввел беспрецедентные санкции против России, но они все еще не остановили Путина. Тяжелее всего приходится украинцам, которые несут на себе всю тяжесть этой войны на фронте, в тылу, в вынужденной эмиграции. Они требуют от своего правительства и от союзников Украины новых мер, которые ощутимо и наглядно изменят ситуацию. Не думая о том, насколько они оправданы, реалистичны и действенны.
Но если с мотивами и заявлениями украинских политиков все ясно, то слышать призывы лишить доступа в страны Запада граждан РФ, а также дискриминировать их (и даже поголовно высылать из Европы) из уст политиков других стран, на которые не падают бомбы и которые напрямую не вовлечены в конфликт, очень странно. К сожалению, все это выглядит не как желание реально помочь Украине, а как попытки сыграть на ксенофобских и шовинистических чувствах части электората в самих этих странах для достижения сиюминутных политических целей.
Нереализуемое предложение
Если отбросить эмоции, то практических позитивных последствий вышеупомянутые предложения Зеленского и действия некоторых европейских деятелей скорее всего не вызовут. Прежде всего потому, что они не пользуются безусловной поддержкой во всей Европе - с ними выступают только политики нескольких стран ЕС, в то время как лидеры других государств, особенно таких значимых, как Германия, Франция, Италия или Испания, их не одобряют. Они продолжаю выдавать визы россиянам и не принимают никаких мер по их выдворению или дискриминации.
Более того, сам по себе огульный запрет на въезд в страны ЕС - это нарушение базовых принципов, на которых строилась единая Европа. «Железный занавес» был опущен диктатором Сталиным, а не лидерами Запада, и все годы его существования демократические страны делали все, чтобы разрушить его, помогали тем, кто пытался убежать от диктатуры и репрессий.
Даже если исходить из того, что предложенные меры будут реализованы, что они дадут? Высланные в РФ эмигранты и те, кто не сможет выехать из страны, в любом случае не смогут свергнут путинский режим. К сожалению, массовый мирный протест в России сейчас невозможен, потому что спецслужбы Путина много лет - и в дни войны особенно - занимаются именно его недопущением. Единичные же протесты не могут нанести серьезный ущерб построенному в России режиму - власти готовы применять насилие, а безоружные люди всегда слабее вооруженных.
Эмиграция же, особенно те, кто уехал в последние месяцы, крайне критично настроена к режиму Путина. Сам по себе отъезд из России сотен тысяч граждан в каком-то смысле тоже является акцией протеста. И это не говоря уже о том, что живущие за пределами РФ ее граждане активно протестовали и протестую против войны, работают добровольцами и вообще пытаются делать все что можно для противостояния Путину и помощи Украине. Делая это, они фактически лишают себя шанса не только вернуться в Россию до падения режима Путина, но и даже просто съездить туда без риска оказаться в тюрьме.
Кто и как выбрал Путина
Часто звучащее с разных сторон и повторенное Зеленским обвинение в том, что все граждане России выбрали Путина и поддерживают его политику, базируется на представлении, что в РФ проходят честные и справедливые выборы, на которых большинство голосовало за Путина и то, что он творит сейчас.
Во-первых, ни на одних выборах ни Путин, ни «Единая Россия» не выступали с идеей начать войну против Украины. Очевидно, что они обманули своих избирателей, которым все время обещали только мир и стабильность. Во-вторых, выборы президента и парламента в России последние 10-15 лет были совершенно бесчестными и несправедливыми, к ним не допускались критики Путина и результаты голосования не отражают реального положения дел.
Российская оппозиция твердила об этом много лет, причем с фактами на руках. К сожалению, демократии в России не стало не 24 февраля 2022 года, и даже не в 2014 году, а гораздо раньше. Так что обвинять всех граждан России в том, что они выбрали Путина, также наивно, как и ожидать, что они смогут избавиться от него на каких-то новых выборах.
Кому стало лучше?
Призывы наказать поголовно всех россиян, включая уехавших из РФ, пришлись ко двору все тем же путинским пропагандистам. Они и так с утра до вечера твердят о «русофобии» Европы и «украинских нацистах», а тут политики из Латвии, Эстонии, Финляндии и президент Украины дают им столько новых поводов для демагогии. Предлагаемая ими логика проста: раз путь на Запад для России и россиян во всех смыслах закрыт навсегда, то не проще ли и несогласным с Путиным смириться с тем, что происходит и стать лояльными российским властям?
Конечно, все граждане РФ никогда не встанут на эту позицию, герои-одиночки обязательно найдутся. Но примеров массового героизма в истории нет, а для смены режима в России и дальнейшего построения в стране демократического общества нужны симпатии к таким идеям со стороны значительного количества ее жителей. Поэтому нравится это или нет, но для приближения перемен в РФ полезнее звать ее граждан отречься от Путина и показывать им реальные перспективы вернуться в цивилизованный мир, а не загонять их в бараки лоялизма.
Злодеяния Путина и российской армии уже сейчас выглядят очевидными и бесспорными, эмоции украинцев понятны и объяснимы, но призывы отомстить не реальным и непосредственным виновникам войны и участникам преступлений, а всем обладателям российских паспортов без разбора противоречат базовым ценностям европейской цивилизации.