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Молдова
20.04.2023 17:23

Служба безопасности Молдавии распорядилась заблокировать три сайта российских СМИ

СИБ Молдавии приказала местным поставщикам услуг связи заблокировать три сайта российских СМИ. Ведомство объясняет приказ тем, что эти сайты распространяют дезинформацию

Служба безопасности Молдавии распорядилась заблокировать три сайта российских СМИ

Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) приказала местным поставщикам услуг связи заблокировать три сайта российских СМИ: politnavigator.net, politnavigator.news и news-front.info. Ведомство объясняет приказ тем, что эти сайты распространяют дезинформацию, затрагивающую национальную безопасность в условиях чрезвычайного положения, передает пресс-служба СИБ.

Адреса politnavigator.net и politnavigator.news принадлежат изданию «Политнавигатор». Как сообщается в разделе «О проекте», издание освещает события на Украине, в России, Белоруссии, Молдове. Корреспонденты «Политнавигатора» также работают в Сербии, Польше, странах Закавказья и Средней Азии.

«Проект стартовал зимой 2014 года в разгар трагических событий в Киеве и изначально был посвящен Украине. Впоследствии тематика издания стала постепенно расширяться на постсоветское пространство и другие зоны интересов России», — говорится на сайте «Политнавигатора».

Издание News Front, сайт которого СИБ также приказал заблокировать, заявляет своей целью объективное освещение событий в России, в Донбассе, на Украине и Балканах, в Сирии, Казахстане, Белоруссии, Молдавии и во всем мире. Наши редакции работают в Болгарии, Сербии, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Грузии и Венгрии, добавили в издании.

26 февраля 2022 года СИБ потребовала заблокировать в Молдавии сайт информагентства «Sputnik Молдова». С 7 марта прошлого года власти Молдавии запретили радиовещание агентства в стране.

В декабре прошлого года в Молдавии также приостановили лицензию и оштрафовали местные отделения российских телеканалов «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», ТВ-6, «НТВ-Молдова», а также телеканалы Orhei TV и Accent TV из-за «отсутствия достоверной информации в отражении событий в стране», а также событий на Украине. В МИД РФ заявили, что расценивают приостановку лицензии как «циничное ущемление прав национальных меньшинств».

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