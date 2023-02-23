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Молдова
23.02.2023 13:01

Молдавия приступит к денонсации подписанных в рамках СНГ соглашений

Россия предпринимает недружественные действия в отношении Молдавии, заявил министр иностранных дел страны Николай Попеску. В качестве ответных мер Молдавия начнет процесс денонсации нескольких соглашений

Молдавия приступит к денонсации подписанных в рамках СНГ соглашений

Россия предпринимает недружественные действия в отношении Молдавии, заявил министр иностранных дел страны Николай Попеску. В качестве ответных мер Молдавия начнет процесс денонсации нескольких соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Республика Молдова уже действует в очень широком спектре, чтобы ограничить попытки России дестабилизировать ситуацию в стране. В эти дни мы также начинаем процесс денонсации некоторых соглашений в рамках СНГ. Мы обновляем этот список и опубликуем его позднее. Только по линии МВД мы денонсируем 20 соглашений», — сказал господин Попеску. По его словам, эти договоры потеряли актуальность или не соответствуют интересам Молдавии.

При этом Николай Попеску отметил, что денонсация соглашений требует соблюдения определенной процедуры согласования. Всего Кишинев подписал около 330 соглашений в рамках СНГ, указал он.

Николай Попеску также отметил, что для «ограничения враждебных действий» со стороны России Молдавия применяет различные инструменты, но некоторые из них не подлежат публичному обсуждению «по определенным мотивам». В качестве одной из таких мер господин Попеску назвал высылку российского дипломата после падения обломков ракеты в Молдавии.

Ранее Кишинев неоднократно называл действия России на Украине агрессией и осуждал их. Молдавские власти отказались от участия во всех мероприятиях по линии СНГ до прекращения боевых действий на Украине и давали понять, что могут отказаться от участия в содружестве. При этом Молдавия выступает нейтральной стороной в украинском конфликте и не оказывает военную помощь Киеву.

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