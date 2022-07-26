Молдова высказывает беспокойство из-за угрозы вторжения России
Существует гипотетическая возможность того, что вслед за Украиной Россия начнет вторжения в Молдову. Об этом заявила премьер-министр Молодовы Наталья Гаврилица
Существует гипотетическая возможность того, что вслед за Украиной Россия начнет вторжения в Молдову. Об этом заявила премьер-министр Молодовы Наталья Гаврилица.
«Мы обеспокоены, конечно. Это риск, это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, то мы, конечно, очень тревожимся», – сказала она.
По словам Гаврилицы, молдавская экономика – после украинской – сильнее всего ощутила на себе последствия войны. В прошлом месяце инфляция в Молдове составила 32%.
«Если страна начинает захватническую войну без какой-либо оглядки на международное право, то в этом смысле никто не находится в безопасности, и думаю, что это вызывает тревогу во многих странах», – добавила она.
В апреле 2022 года заместитель командующего войсками центрального военного округа России генерал Рустам Миннекаев объявил о начале «второй фазы спецоперации» в Украине, цель которой, по его словам, не только установление полного контроля над Донбассом, но и захват всего юга Украины.
«Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», – сказал он.
Заявление Миннекаева возмутило молдавский МИД.
«МИД квалифицирует эти заявления как необоснованные и противоречащие позиции Российской Федерации по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны в международно признанных границах», – заявили во внешнеполитическом ведомстве.