Токаев отказался нарушать санкции ради тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана
Идея газового союза, которую озвучил президент Владимир Путин в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Москву, не встретила энтузиазма в Астане
Идея тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана, которую озвучил президент Владимир Путин в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Москву, не встретила энтузиазма в Астане, пишет The Moscow Times.
Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода западных санкций и будет оценивать проект газового союза с учетом санкционных рисков, заявил замглавы республики Роман Василенко.
Проект, в рамках которого Кремль предлагал скоординировать действия по экспорту газа в третьи страны, предстоит внимательно изучить, прежде чем принимать какие-либо решения, подчеркнул дипломат.
Идея союза заключалась в том, чтобы нарастить поставки российского газа в Китай — через территорию центральноазиатских республик бывшего СССР, рассказывал во вторник вице-премьер Александр Новак.
Отключив газ почти всем европейским клиентам и потеряв после взрыва стоившие 17 млрд евро «Северные потоки», «Газпром» качает на европейский рынок — в прошлом крупнейший — лишь одну десятую довоенных объемов.
«Сила Сибири», по которой газ поставляется в Китай, имеет проектную мощность 35 млрд кубометров. И даже после выхода на нее в 2024 году труба компенсирует лишь пятую часть былого экспорта в ЕС.
По словам Новака, Россия видит «большие возможности» в союзе с центральноазиатскими странами в части поставок газа в Китай. «У Россия, Казахстана, Узбекистана еще с советских времен фактически единая газотранспортная система. И у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества», — говорил вице-премьер.
Но власти Казахстана стремятся дистанцироваться от ставшей токсичной России, которая развязала войну в Украине и стала мировым рекордсменом по числу введенных санкций. В сентябре Казахстан начал экспортировать в обход российской территории нефть и готовит альтернативный маршрут экспорта урана, по добыче которого страна занимает первое место в мире.
В августе из-за отказа властей Казахстана нарушать санкции с местного рынка был вынужден уйти Сбербанк, «дочка» которого в стране второе место по размеру активов. В ноябре холдинг KAZ Minerals заморозил инвестиции в проект по развитию Баимской рудной зоны на Чукотке, где к 2028 году планировалось построить горноообгатительный комбинат (ГОК).