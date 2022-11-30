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Казахстан
30.11.2022 13:54

Токаев отказался нарушать санкции ради тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана

Идея газового союза, которую озвучил президент Владимир Путин в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Москву, не встретила энтузиазма в Астане

Токаев отказался нарушать санкции ради тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана

Идея тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана, которую озвучил президент Владимир Путин в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Москву, не встретила энтузиазма в Астане, пишет The Moscow Times.

Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода западных санкций и будет оценивать проект газового союза с учетом санкционных рисков, заявил замглавы республики Роман Василенко.

Проект, в рамках которого Кремль предлагал скоординировать действия по экспорту газа в третьи страны, предстоит внимательно изучить, прежде чем принимать какие-либо решения, подчеркнул дипломат.

Идея союза заключалась в том, чтобы нарастить поставки российского газа в Китай — через территорию центральноазиатских республик бывшего СССР, рассказывал во вторник вице-премьер Александр Новак.

Отключив газ почти всем европейским клиентам и потеряв после взрыва стоившие 17 млрд евро «Северные потоки», «Газпром» качает на европейский рынок — в прошлом крупнейший — лишь одну десятую довоенных объемов.

«Сила Сибири», по которой газ поставляется в Китай, имеет проектную мощность 35 млрд кубометров. И даже после выхода на нее в 2024 году труба компенсирует лишь пятую часть былого экспорта в ЕС.

По словам Новака, Россия видит «большие возможности» в союзе с центральноазиатскими странами в части поставок газа в Китай. «У Россия, Казахстана, Узбекистана еще с советских времен фактически единая газотранспортная система. И у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества», — говорил вице-премьер.

Но власти Казахстана стремятся дистанцироваться от ставшей токсичной России, которая развязала войну в Украине и стала мировым рекордсменом по числу введенных санкций. В сентябре Казахстан начал экспортировать в обход российской территории нефть и готовит альтернативный маршрут экспорта урана, по добыче которого страна занимает первое место в мире.

В августе из-за отказа властей Казахстана нарушать санкции с местного рынка был вынужден уйти Сбербанк, «дочка» которого в стране второе место по размеру активов. В ноябре холдинг KAZ Minerals заморозил инвестиции в проект по развитию Баимской рудной зоны на Чукотке, где к 2028 году планировалось построить горноообгатительный комбинат (ГОК).

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