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Казахстан
17 августа 2022, 02:11

В Казахстане отменили изучение русского языка с первого класса

При этом в программе школьников первых и вторых классов, обучающихся на русском языке, останутся два предмета - русский и казахский, а английский язык дети начнут изучать также в третьем классе

В Казахстане отменили изучение русского языка с первого класса

Власти Казахстана отменили изучение сразу трех языков для первоклассников с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Ранее школьники в Казахстане начинали с первого класса изучать три языка: русский, казахский и английский.

По словам чиновника, с первого класса дети будут изучать только казахский, поскольку для изучения русского и английского им сначала нужно научиться читать и писать на родном языке. Он отметил, что первоклассникам трудно изучать три языка сразу. «Со второго класса начнется изучение русского языка, как отдельная дисциплина, а с третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык», — сообщил Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.

При этом в программе школьников первых и вторых классов, обучающихся на русском языке, останутся два предмета - русский и казахский, а английский язык дети начнут изучать также в третьем классе, сообщили в Минпросвещения Казахстана.

Ранее школьники в Казахстане начинали с первого класса изучать три языка: русский, казахский и английский. Изучение английского с первого класса появилось в 2012 году.

В августе власти Казахстана опровергли информацию о том, что в течение шести-семи лет в стране намерены отменить классы на русском языке. Материал об этом вышел в эфире «31 телеканала». «Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения, русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет», — рассказала первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.

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