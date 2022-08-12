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12 августа 2022, 15:43

Казахстан будет транспортировать нефть через Азербайджан в обход России

С сентября этого года Казахстан намерен продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана Баку-Тбилиси-Джейхан, так как ищет альтернативы Каспийскому трубопроводному консорциуму

Казахстан будет транспортировать нефть через Азербайджан в обход России

С сентября этого года Казахстан намерен продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), так как ищет альтернативы Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который Россия угрожала закрыть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник агентства сообщил, что казахстанская государственная нефтяная компания «КазМунайГаз» ведет предварительные переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR. Она хочет получить разрешение продавать1,5 млн т нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому топливо доставляется в турецкий порт Джейхан.

Объем чуть более 30 тыс. б/с является ничтожным по сравнению с обычными 1,3–1,4 млн б/с, которые проходят по трубопроводу КТК, отмечает Reuters.

Окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а потоки по нефтепроводу БТД начнутся через месяц, заявил собеседник издания.

По словам двух других источников, еще 3,5 млн тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский порт Супса.

В сочетании с потоками БТД общий объем будет равняться чуть более 100 тыс. баррелей в сутки, или 8% от потоков КТК. «КазМунайГаз» отказалась от комментариев для Reuters, а SOCAR не стала обсуждать конкретную сделку.

Благодаря маршруту через Азербайджан Казахстан сможет обойти территорию России. В прошлом месяце энергетическая компания BP Azerbaijan заявила, что перенаправит потоки с трубопровода Баку—Супса на более крупную трубу БТД. Однако новый маршрут БТД означает, что Казахстану придется использовать флот небольших танкеров для перевозки нефти через Каспийское море в Баку из порта Актау. Последний имеет ограниченные мощности, отметили источники агентства.

Экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых поставок, или около 1,4 млн б/с. В течение 20 лет она поставлялась по трубопроводу КТК в российский порт Новороссийск, обеспечивающий выход на мировой рынок. В июле российский суд пригрозил закрыть КТК из-за экологических нарушений. После этого правительство Казахстана и крупные иностранные производители нефти заключили контракты с другими компаниями.

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