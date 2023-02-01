Михаил Саакашвили завещал похоронить его сердце в Украине
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, требовавший перевода в реанимацию, выступил на заседании по своему делу. Он вновь заявил, что ему необходимо лечение, а также сказал, что если не доживет до победы Киева в военном конфликте с Москвой, то просит похоронить его сердце в Украин
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, требовавший перевода в реанимацию, выступил на заседании по своему делу. Он вновь заявил, что ему необходимо лечение, а также сказал, что если не доживет до победы Киева в военном конфликте с Москвой, то просит похоронить его сердце в Украине.
«Если я не доживу до победы Украины, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве, потому что оно принадлежит Украине», — заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили на своем судебном процессе в ходе прямого включения из клиники Vivamedi, где он лечится с мая прошлого года от ментальных и эндокринологических заболеваний.
Свое заявление он сделал на украинском языке, особо подчеркнув при этом, что не сомневается в победе Украины и «гордится президентом Зеленским».
По словам Михаила Саакашвили, приговоренного тбилисским судом к шести годам лишения свободы, в заключении его пытают и даже пытались смертельно отравить.
Экс-президент отметил, что готов пожертвовать жизнью после того, как пожертвовал свободой и здоровьем, и просит лишь об адекватном лечении.
Для демонстрации тяжелого состояния своего здоровья Михаил Саакашвили, похудевший за год заключения на 60 кг, оголился по пояс, извинившись перед зрителями.