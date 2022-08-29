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29 августа 2022, 20:13

В Грузии начались учения НАТО Noble Partner 2022, в которых впервые участвуют Швеция и Япония

Ежегодные учения Альянса Noble Partner 2022 в Грузии проходят уже в шестой раз. Их возглавляют Восточное командование грузинских сил обороны совместно с Командованием Армии США в Европе и Африке

В Грузии начались учения НАТО Noble Partner 2022, в которых впервые участвуют Швеция и Япония

На тренировочном полигоне 4-й пехотной бригады Вооруженных сил Грузии в селе Вазиани в понедельник было официально объявлено о начале ежегодных учений НАТО Noble Partner 2022, в которых впервые за их историю принимают участие представители Швеции и Японии.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на официальное сообщение министерства обороны Грузии.

Ежегодные учения Альянса Noble Partner 2022 в Грузии проходят уже в шестой раз. Их возглавляют Восточное командование грузинских сил обороны совместно с Командованием Армии США в Европе и Африке.

Цель учений состоит в «усилении готовности и взаимосовместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзными странами для обеспечения стабильной и безопасной среды в Черном море».

Участие в Noble Partner 2022 примут более 2400 военнослужащих из 22 стран, в том числе многонациональной Литовско-польско-украинской бригады, а также Швеции и Японии, которые будут присутствовать на учениях впервые.

Ранее сообщалось, что в северной Финляндии в районах Рованиеми и Роваяри с 29 августа по 2 сентября состоятся международные военные учения Vigilant Knife с участием Швеции и Великобритании.

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