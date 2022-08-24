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Грузия
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Грузия
24 августа 2022, 16:52

США проведут многонациональные военные учения в Грузии

Точная дата старта пока не называется. Известно, что учения пройдут на военной базе Вазиани близ Тбилиси в сентябре. Как уточнили в министерстве, впервые в них примут участие Япония и Швеция

США проведут многонациональные военные учения в Грузии

В Грузии пройдут совместные с США многонациональные учения Noble Partner 2022 («Достойный партнер 2022»). В них примут участие более 2400 военнослужащих из 21 страны, сообщило грузинское Минобороны.

Точная дата старта пока не называется. Известно, что учения пройдут на военной базе Вазиани близ Тбилиси в сентябре. Как уточнили в министерстве, впервые в них примут участие Япония и Швеция. Также на маневры прибудут военные из Болгарии, Румынии, Молдовы, Греции, Великобритании, Турции, Словакии, Норвегии, Венгрии, Литвы, Азербайджана, Германии, Боснии и Герцеговины, Эстонии и военнослужащие многонациональной бригады Литвы-Польши-Украины.

Целью учений в Минобороны назвали «повышение готовности и взаимосовместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзниками для обеспечения стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря». Маневры пройдут в Грузии в 6-й раз, руководить ими будет генерал Роланд Дзнеладзе.

На прошлой неделе Минобороны Грузии сообщило, что в страну уже начала прибывать американская военная техника, которая будет задействована в учениях.

8 августа, в годовщину вооруженного конфликта в Южной Осетии, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что те события и нынешняя война в Украине — «это единый процесс и общий замысел, направленный против России». По его словам, Запад, и прежде всего США, хотят «раскачать ситуацию в России через соседей».

Конфликт между Грузией и самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия, а также Россией с их стороны, начался 8 августа 2008 года. Боевые действия длились 5 дней. Москва называла это «операцией по принуждению к миру», а Тбилиси — военной агрессией против Грузии. Итогом конфликта стало признание Кремлем независимости Южной Осетии и Абхазии. Этот шаг позволил России укрепить свое военное присутствие в регионе за счет создания баз на территории этих республик.

В 2008 году НАТО заявило о том, что в перспективе Грузия может присоединиться к альянсу. Несмотря на неоднократные заверения блока о приверженности своему обещанию, заметного прогресса в этом вопросе нет, и Грузия до сих пор не получила официального плана действий по членству.

На последнем саммите НАТО в июне 2022 года генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил, что альянс пока не готов давать прогнозов о сроках вступления Грузии, но усилит «политическую и практическую поддержку» страны, том числе «путем увеличения ее участия в киберучениях НАТО».

В свою очередь Медведев заявил, что Грузия, как и Украина, не нужна НАТО по причине больших трат на эти государства. «Они понимают, что тащить такие запущенные страны, причем находящиеся в территориальном споре с Россией, как Украина или Грузия, себе дороже. Издержки будут колоссальные», — сказал он.

23 июня Еврокомиссия отказалась одобрить заявку Тбилиси на предоставление статуса кандидата в члены ЕС. Там пояснили, что сначала Грузия должна выполнить 12 условий. Среди них — деолигархизация, реформа судов, борьба с коррупцией, обеспечение свободы и независимости СМИ.

После вторжения России в Украину премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что поддерживает Киев, но не будет присоединяться к санкциям против Москвы. Свое решение он аргументировал «интересами грузинского народа».

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