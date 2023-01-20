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Европа
20.01.2023 00:56

Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина

Европейский Союз и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России

Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина

Европейский Союз и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России, гласит резолюция Европейского парламента, принятая в четверг, 19 января, в Страсбурге. За нее проголосовали 472 евродепутатов, против - 19, воздержались - 33. 

Специальный трибунал - по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров, - должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН, решил Европарламент. Подобные трибуналы создавались по решению Совета Безопасности ООН для судебного преследования лиц, виновных в совершении военных преступлений в бывшей Югославии и Руанде, пишет издание DW.

Главная задача авторов инициативы - найти для этого общий юридически обоснованный путь, а главное условие - суд должен обладать юрисдикцией для преследования Владимира Путина, политического и военного руководства РФ, а также Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет войну против Украины.

Дело в том, что за преступления агрессии несет ответственность высшее руководство страны, но на него распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции. Это значит, что для подобного трибунала необходимо снять иммунитет. Для этого и нужна мощная поддержка мирового сообщества, поскольку Совет Безопасности ООН парализован в любом вопросе, касающемся войны в Украине, ведь Россия - его постоянный член, обладающий правом вето.

Поэтому ЕС и Украина должны искать поддержку в Генеральной Ассамблее ООН и на других международных форумах, активно используя публичную дипломатию и стратегическую коммуникацию, подчеркивается в резолюции Европарламента.

Более того, он призвал Евросоюз и его партнеров обсудить правовые пути использования замороженных активов Центробанка РФ в качестве репараций за нарушения Россией международного права в Украине. В частности, рассмотреть потенциальный отказ в защите суверенного иммунитета этих активов в связи с тяжестью правонарушений. Без снятия иммунитета речи о конфискации общественных российских активов быть не может.

Создание трибунала послужит четким сигналом как российскому обществу, так и международному сообществу о том, что Путин и руководство РФ могут предстать перед судом за преступление агрессии в Украине, убеждены в Европарламенте. А политической, деловой элите России и союзникам Кремля это должно продемонстрировать, что страна под руководством Путина больше не сможет вернуться к привычному ведению дел с Западом, подчеркивают европарламентарии.

«Как ни парадоксально, такой трибунал нужен самой России, - сказал во время дебатов латвийский депутат Робертс Зиле. - Он важен, чтобы остановить в ее обществе империалистический нарратив и чтобы будущие поколения этой страны положили конец российскому империалистическому милитаризму». Европарламентарии уверены, что для Украины трибунал сыграет важную роль в достижении справедливости, а для всего мира - в сдерживании других государств от повторения агрессии.

Важнейшим практическим шагом на пути создания спецтрибунала должна быть международная спецпрокуратура для расследования преступления агрессии против Украины, сказано в резолюции Европарламента. Об этом говорил и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Выступая перед депутатами, он подчеркнул, что прежде, чем заработает трибунал, нужен механизм расследования преступления агрессии.

Специальная международная прокуратура станет первым этапом в борьбе с безнаказанностью этого преступления, совершенного в Украине. По словам Рейндерса, Евросоюз уже обсуждает создание прокуратуры с официальным Киевом, Евроюстом и Международным уголовным судом (МУС).

МУС обладает юрисдикцией в отношении военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида, совершенных на территории Украины с ноября 2013 года. Однако он не имеет юрисдикции в отношении преступления агрессии, как оно определено в Римском статуте, поскольку ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский статут и поправки, касающиеся преступления агрессии. В связи с этим Европарламент и Еврокомиссия подчеркивают важность ратификации Украиной Римского статута МУС, поправок к нему, а также официального вступления в МУС. "Это стало бы важным внешним и внутренним сигналом со стороны Киева", - подчеркнул Рейндерс.

Россия в 2016 году отказалась от участия в МУС - после того, как аннексия Крыма была признана оккупацией. А Украина полутора годами ранее частично признала его юрисдикцию, что и открыло возможность для Офиса прокурора МУС в Гааге начать следствие после полномасштабного российского вторжения.

Учреждение специального трибунала по преступлению агрессии не повлияет на юрисдикцию МУС, а лишь дополнит ее, убеждены в ЕС. «Российские лидеры в настоящее время не могут быть привлечены к ответственности за преступление агрессии ни в какой юрисдикции», - пояснил Рейндерс. Поэтому «создание такого трибунала заполнило бы большой пробел в структуре международного уголовного правосудия», сказано в резолюции Европарламента. Со своей стороны, прокурор МУС сосредоточится на расследовании предполагаемых преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине.

Подготовительную работу ЕС по спецтрибуналу следует начать незамедлительно, решили евродепутаты. «Давайте не опоздаем хотя бы с трибуналом, раз уж мы опоздали с «Леопардами», - призвал литовский депутат Андрюс Кубилюс. Российское преступление агрессии против Украины «в интересах мировой безопасности и основанного на правилах международного порядка не может оставаться без ответа со стороны международного сообщества», подчеркивается в резолюции.

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