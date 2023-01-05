В Эстонии уволили сотрудников полиции за поддержку «спецоперации» России в Украине
В Эстонии в прошлом году уволили четырех сотрудников полиции, которые поддерживали «спецоперацию» России в Украине. Об этом заявил руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп
В Эстонии в прошлом году уволили четырех сотрудников полиции, которые поддерживали «спецоперацию» России в Украине. Об этом заявил руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп.
«Когда полицейский чиновник говорит коллеге, что Украина все-таки сама немного виновата в том, что Россия начала спецоперацию, то появляется понимание его убеждений. Здесь больше нечего обсуждать», — сказал Крууп.
Как считает глава префектуры, этот вопрос является «ценностным» и в нем нельзя идти на уступки.
«В противном случае жители Эстонии не смогут доверять полиции», — заключил Крууп.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас потребовала от украинских беженцев выучить государственный язык.