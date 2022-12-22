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Европа
22.12.2022 15:11

Цена газа в Европе опустилась ниже $1 000 за 1 тыс. куб. м впервые с 26 октября

Газ в Европе продолжает дешеветь из-за теплой погоды и стабильных поставок СПГ. Температура на этой неделе в большинстве стран Европы выше климатических показателей

Цена газа в Европе опустилась ниже $1 000 за 1 тыс. куб. м впервые с 26 октября

Газ в Европе продолжает дешеветь из-за теплой погоды и стабильных поставок СПГ. Температура на этой неделе в большинстве стран Европы выше климатических показателей, что привело к снижению отбора газа из хранилищ. 

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов кратковременно опускалась ниже $1 000 за 1 тыс. куб. м впервые с 26 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет около 7%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $999,6 за 1 тыс. куб. м, или €90,905 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Цена газа снижается сразу по нескольким причинам. Во-первых, температура на этой неделе в большинстве стран Европы выше климатических показателей, что привело к снижению отбора газа из хранилищ.

Кроме того, несмотря на рекордные темпы отбора прошлой недели, уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа остается очень высоким для этого периода времени. Сейчас они заполнены на 83,18% (на 10,27 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится менее 90 млрд куб. м газа.

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