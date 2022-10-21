Меню
Европа
RU / SE
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуаны
Европа
21.10.2022 00:06

В Швеции украли более 100 камер Canon. Аппараты этой марки используются в беспилотниках «Орлан 10»

По словам представителей местных властей, из радаров вынимается так называемая измерительная кассета. Это короб, в котором находится камера, радар, вспышка и процессор

В Швеции украли более 100 камер Canon. Аппараты этой марки используются в беспилотниках «Орлан 10»

В Швеции из установленных на автомобильных трассах радаров контроля скорости украли более 100 камер Canon, пишет газета Aftonbladet. Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что такая аппаратура установлена в беспилотниках «Орлан 10», используемых Россией в Украине. Шведские спецслужбы проверяют информацию о возможной связи краж с российскими беспилотниками. 

Как пишет издание, камеры пропадают со скоростью несколько штук в день. Около 50 камер украдены в районе Стокгольма. Всего же по стране за последние месяцы похищено от 130 до 150 устройств.

По словам представителей местных властей, из радаров вынимается так называемая измерительная кассета. Это короб, в котором находится камера, радар, вспышка и процессор. В большинстве случаев злоумышленники забрали только камеру. 

Один радар стоит около 250 000 шведских крон (более 20 000 евро). 

В апреле Минобороны Украины опубликовало видео, на котором украинский военнослужащий разбирает российский военный разведывательный беспилотник «Орлан 10». Основной камерой, отвечающей за съемку, является Canon EOS 750D, говорится в этом видео. 

Служба госбезопасности Швеции (SAPO) сообщила Aftonbladet, что осведомлена о случаях кражи камер, а также о том, что обсуждается возможная связь этих случаев с российскими беспилотниками. Но отказалась от дальнейших комментариев. 

Ранее стало известно о четырех за неделю задержаниях полицией Норвегии россиян за незаконное использование беспилотников или несанкционированную съемку секретных объектов на севере страны. Среди задержанных оказался в том числе Андрей Якунин, сын экс-главы РЖД Владимира Якунина.

Материалы по теме
Шведские власти заявили о четвертой утечке на трубопроводе «Северном потоке - 2»
В Швеции на выборах лидируют правые партии
В Швеции раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины
Сейчас на главной
Главная «кубышка» России опустела на треть за время войны
ФНБ
Главная «кубышка» России опустела на треть за время войны
Правительство РФ впервые за время существования Фонда национального благосостояния смогло изъять из него средства, чтобы заткнуть дыру в бюджете, по которому бьет падение нефтегазовых доходов и общая ситуация в экономике
Хорватия присоединилась к иску Украины против РФ по геноциду в суде ООН
ООН
Хорватия присоединилась к иску Украины против РФ по геноциду в суде ООН
Хорватия стала последним государством, которое решило присоединиться к иску Украины против России по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, который рассматривает Международный суд ООН
Внучатый племянник Кеннеди воевал как доброволец в Украине
война в украине
Внучатый племянник Кеннеди воевал как доброволец в Украине
Конор Кеннеди рассказал как участвовал в военных действиях в Украине. По его словам, он находился в зоне военных действий недолго в составе Украинского интернационального легиона
Еще четыре киргизских банка приостановили обслуживание карт «Мир»
Ранее обслуживание карт «Мир» приостановили киргизские банки Бакай банк, Доскредобанк и банк «Компаньон». В Национальном банке республики заявили, что банки самостоятельно решают, сотрудничать ли с той или иной платежной системой
Россия готовится ударить по плотине Каховской ГЭС, чтобы обвинить Украину в диверсии
война в украине
Россия готовится ударить по плотине Каховской ГЭС, чтобы обвинить Украину в диверсии
Россия, вероятно, готовится уничтожить дамбу на Каховской ГЭС и вызвать разрушительное наводнение, чтобы затем обвинить в этом ВСУ и прикрыть отступление своих войск из Херсона
Европарламент присудил премию Сахарова народу Украины
Европарламент
Европарламент присудил премию Сахарова народу Украины
Члены Европейского парламента присудили премию в области прав человека «За свободу мысли», которая была учреждена в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова в 1988 году, украинскому народу
Сын экс-главы РЖД Якунина задержан в Норвегии за использование дрона
норвегия
Сын экс-главы РЖД Якунина задержан в Норвегии за использование дрона
Полиция Норвегии задержала 47-летнего сына «известного российского бизнесмена, близкого соратника Владимира Путина» за запуск дрона на Шпицбергене
Крупнейший рыбоперерабатывающий завод в России отправил сотрудников в простой
Вынужденный простой
Крупнейший рыбоперерабатывающий завод в России отправил сотрудников в простой
ОАО «Рыбоперерабатывающий комбинат №1» отправил почти всех работников в простой. На работу выходят только те, кто обеспечивает жизнедеятельность компании
Фрэндли фаер
война в украине
Фрэндли фаер
В середине июня в кафе «Еда.Топи», расположенном на набережной Днепра в оккупированном Херсоне, произошла перестрелка. Погибли двое сотрудников ФСБ и один контрактник российской армии. Еще один офицер ФСБ и военнослужащий Минобороны были тяжело ранены
Общество
Башкирские националисты создают вооруженное сопротивление
Башкирские националисты, защищавшие гору Куштау от разработки, объявили о создании вооружённого сопротивления. Они показали шевроны с исламскими символами для будущих бойцов. Одновременно появился анонимный «Комитет башкирского сопротивления»
Сеанс саморазоблачения
Режим Путина
Сеанс саморазоблачения
Вторжение России в Украину, ход боевых действий и реакция на него российских властей и рядовых граждан доказали, что сила режима Владимира Путина — это мифический конструкт. За несколько месяцев пять основных мифов, на которых держался образ путинского государства, последовательно разрушались
В Иране силовики до смерти избили 16-летнюю школьницу за отказ исполнить песню, восхваляющую действующий режим
Иран
В Иране силовики до смерти избили 16-летнюю школьницу за отказ исполнить песню, восхваляющую действующий режим
В Иране силовики до смерти избили 16-летнюю школьницу Асру Панахи. После информации о гибели девушки в стране вспыхнула новая волна антиправительственных протестов
В Германии отправлен в отставку глава службы кибербезопасности
Германия
В Германии отправлен в отставку глава службы кибербезопасности
МВД Германии отправило в отставку главу отдела информационной безопасности Арне Шёнбома которого подозревают в связях с российскими хакерами, от которых он должен был защищать немецкое киберпространство
Общество
Демографы предупредили о катастрофе с рождаемостью в России из-за войны в Украине
Война в Украине может вызвать рекордное снижение рождаемости в России, пишет сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игоря Ефремова
Предприятиям Санкт-Петербурга запретили бронирование сотрудников до конца мобилизации
мобилизация
Предприятиям Санкт-Петербурга запретили бронирование сотрудников до конца мобилизации
Пока в Москве и Московской области сворачивают мобилизацию, в Санкт-Петербурге она, наоборот, набирает обороты. Военкоматы города запретили предприятиям бронировать сотрудников
Верховная рада Украины признала независимость Ичкерии
Верховная Рада
Верховная рада Украины признала независимость Ичкерии
Верховная Рада одобрила законопроект о признании независимости Чеченской Республики Ичкерии. В поддержку этого решения проголосовали 287 народных депутатов, еще 64 в голосовании не участвовали
Эстония признала Россию страной-спонсором терроризма
Парламент Эстонии объявил российский режим террористическим, а Россию — государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает портал ERR. Решение поддержали все депутаты
Российские эксперты сообщили о рекордном «кадровом голоде» в промышленности
Дефицит кадров
Российские эксперты сообщили о рекордном «кадровом голоде» в промышленности
Баланс оценок предприятиями достаточности персонала в октябре 2022 года упал до минус 28 процентных пунктов — это минимум за всю историю наблюдения показателя с апреля 1996 года