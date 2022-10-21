В Швеции украли более 100 камер Canon. Аппараты этой марки используются в беспилотниках «Орлан 10»
По словам представителей местных властей, из радаров вынимается так называемая измерительная кассета. Это короб, в котором находится камера, радар, вспышка и процессор
В Швеции из установленных на автомобильных трассах радаров контроля скорости украли более 100 камер Canon, пишет газета Aftonbladet. Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что такая аппаратура установлена в беспилотниках «Орлан 10», используемых Россией в Украине. Шведские спецслужбы проверяют информацию о возможной связи краж с российскими беспилотниками.
Как пишет издание, камеры пропадают со скоростью несколько штук в день. Около 50 камер украдены в районе Стокгольма. Всего же по стране за последние месяцы похищено от 130 до 150 устройств.
По словам представителей местных властей, из радаров вынимается так называемая измерительная кассета. Это короб, в котором находится камера, радар, вспышка и процессор. В большинстве случаев злоумышленники забрали только камеру.
Один радар стоит около 250 000 шведских крон (более 20 000 евро).
В апреле Минобороны Украины опубликовало видео, на котором украинский военнослужащий разбирает российский военный разведывательный беспилотник «Орлан 10». Основной камерой, отвечающей за съемку, является Canon EOS 750D, говорится в этом видео.
Служба госбезопасности Швеции (SAPO) сообщила Aftonbladet, что осведомлена о случаях кражи камер, а также о том, что обсуждается возможная связь этих случаев с российскими беспилотниками. Но отказалась от дальнейших комментариев.
Ранее стало известно о четырех за неделю задержаниях полицией Норвегии россиян за незаконное использование беспилотников или несанкционированную съемку секретных объектов на севере страны. Среди задержанных оказался в том числе Андрей Якунин, сын экс-главы РЖД Владимира Якунина.