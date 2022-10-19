Европарламент присудил премию Сахарова народу Украины
Члены Европейского парламента присудили премию в области прав человека «За свободу мысли», которая была учреждена в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова в 1988 году, украинскому народу
Члены Европейского парламента присудили премию в области прав человека «За свободу мысли», которая была учреждена в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова в 1988 году, украинскому народу. Эта премия считается главной правозащитной наградой Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Европарламента. Награждение пройдет 14 декабря в Страсбурге.
«Это награда для тех украинцев, которые сражаются на земле. Для тех, кто был вынужден сбежать. Для тех, кто потерял родственников и друзей. Для тех, кто борется за то, во что верит. Я знаю, что храбрый украинский народ не сдастся, как и мы. Они не только борются за свой дом, суверенитет, независимость и территориальную целостность, но также защищают свою свободу, демократию, роль закона и европейских ценностей на поле боя против режима, который стремиться подорвать нашу демократию и разъединить наш союз», — заявила президент Европарламента Роберта Метсола.
В номинации отмечаются усилия президента Украины Владимира Зеленского, а также отдельных представителей гражданских инициатив. Так, в номинации упоминаются основатель эвакуационно-медицинского подразделения «Ангелы Тайры» Юлия Паевская, украинская правозащитница и глава организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук, мэр Мелитополя Иван Федоров.
Денежный размер премии составляет €50 тыс. Кандидатами в лауреаты могут стать защитники прав человека и его свобод, защитники меньшинств, норм международного права, а также лица, которые вносят вклад в развитие демократии и отстаивание верховенства закона. В 2021 году премию присудили оппозиционеру Алексею Навальному, в 2020 году — оппозиции Белоруссии.