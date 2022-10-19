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Европа
19.10.2022 21:35

Сын экс-главы РЖД Якунина задержан в Норвегии за использование дрона

Полиция Норвегии задержала 47-летнего сына «известного российского бизнесмена, близкого соратника Владимира Путина» за запуск дрона на Шпицбергене

Сын экс-главы РЖД Якунина задержан в Норвегии за использование дрона

Полиция Норвегии задержала 47-летнего сына «известного российского бизнесмена, близкого соратника Владимира Путина» за запуск дрона на Шпицбергене, сообщило норвежское издание The Barents Observer. Позже РБК со ссылкой на фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) сообщило, что задержанный — Андрей Якунин, соучредитель компании и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина.

Как сообщает VIYM, Андрей Якунин запускал дрон во время своей поездки на Шпицберген в августе. «Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке», — сообщили в компании.

Ранее The Barents Observer сообщило о задержании мужчины, которого называли сыном «известного российского бизнесмена, близкого соратника Владимира Путина». Издание не уточнило его имя. По информации The Barents Observer, мужчину задержали 17 октября на севере страны в Хаммерфесте, полиция изъяла дроны и электронные устройства. Во время суда задержанный просил считать его гражданином Великобритании и утверждал, что живет в Италии.

Андрей Якунин — сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. Господин Якунин-младший — один из учредителей VIYM, которая управляет фондами инвестиций в гостиничную недвижимость и компании реального сектора. Владимир Якунин попал под санкции США в 2014 году.

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