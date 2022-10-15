В Норвегии арестовывали двух россиян с дронами в багаже
В норвежском аэропорту Тромсё был задержан гражданин России — 51-летний мужчина, который, по версии местных правоохранительных органов, делал в аэропорту снимки с помощью дрона
В норвежском аэропорту Тромсё был задержан гражданин России — 51-летний мужчина, который, по версии местных правоохранительных органов, делал в аэропорту снимки с помощью дрона, сообщила газета Verdens Gang. Аналогичный инцидент произошел еще с одним россиянином вчера, 14 октября. Его заключили под стражу на две недели по решению суда за провоз через границу двух дронов с множеством карт памяти.
«По данным полиции, обвиняемый 51-летний мужчина был пойман с большим количеством фотооборудования, включая дрон и несколько карт памяти. Его обвиняют в том, что он управлял дроном в Норвегии, и просят задержать на четыре недели»,— говорится в публикации издания. Задержанный объяснил, что в четверг пересек границу в Стурскуге и двигался на Шпицберген. Вину в управлении дроном на территории Норвегии мужчина признал.
Задержанный ранее россиянин, напротив, отказывается признавать себя виновным в управлении дроном, настаивая на незнании местного законодательства. «На пути из Норвегии 11 октября его остановили на контрольно-пропускном пункте в Стурскуге с двумя дронами и 4 терабайтами файлов в багаже»,— описывает Verdens Gang обстоятельства ареста россиянина. По данным издания, вчера, 14 октября, он был взят под стражу.
В правоохранительных органах пока не уточняют, имеется ли между двумя этими инцидентами какая-либо связь. Согласно норвежскому законодательству, туристы и граждане могут использовать дроны для съемки, однако устройства не могут использоваться рядом с территориями аэродромов и аэропортов (а также выше 120 м над землей).