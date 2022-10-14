Французскую компанию обвинили в соучастии в военных преступлениях в Украине
Энергетическому гиганту TotalEnergies грозит суд за соучастие в военных преступлениях России в Украине за возможную помощь в заправке российских самолетов, сбрасывающих бомбы на украинские мирные города
Французскому энергетическому гиганту TotalEnergies грозит суд за соучастие в военных преступлениях России в Украине за возможную помощь в заправке российских самолетов, сбрасывающих бомбы на украинские мирные города. Об этом стало известно французскому агентству AFP, материалы которого изучила «Европейская правда».
Две организации, Darwin Climax Coalition во Франции и украинская Razom We Stand, подали жалобу на французского энергетического гиганта TotalEnergies. Его обвинили в соучастии в военных преступлениях за то, что компания якобы помогала заправлять российские самолеты, бомбившие Украину.
Дело было передано национальному прокурору по борьбе с терроризмом, который расследует обвинения в военных преступлениях.
Две неправительственные организации обвинили французского энергетического гиганта в эксплуатации газового месторождения, которое использовалось для производства топлива, которое использовалось российскими самолетами во время их бомбардировок в Украине. В частности, при ударе 16 марта 2022 года по мариупольскому театру, где прятались мирные жители.
Представители Razom We Stand и Darwin Climax Coalitions подтвердили Le Monde и AFP, что подали жалобу против TotalEnergies. Они утверждают, что компания «способствовала обеспечению российского правительства средствами, необходимыми для совершения военных преступлений».
В своем заявлении для Le Monde TotalEnergies отвергла обвинения, назвав их «возмутительными и клеветническими».
TotalEnergies недавно владела 49% акций компании «Тернефтегаз», добывающей газ на Термокарстовом месторождении на севере России.
Остальные 51% принадлежали российской компании «Новатек», в которой французская фирма также владеет прямой долей в 19,4%.
В расследовании, проведенном в августе 2022 года лондонской неправительственной организацией Global Witness, говорилось, что газовый конденсат из Термокарстового месторождения компании Total перевозился по всей России для переработки, а затем отправлялся как авиационное топливо на базы ВВС России вблизи Украины. Среди них были базы российских истребителей-бомбардировщиков Су-34.
«Пилоты этих военных самолетов обвиняются международными экспертами и украинским правительством в невыборочных бомбардировках гражданских районов, включая удар по Чернигову под Киевом 3 марта, в результате которого, по сообщениям, погибли 47 мирных жителей», - говорится в расследовании Global Witness.
После публикации Le Monde сообщения о расследовании Global Witness компания TotalEnergies сообщила, что 18 июля продала 49% акций «Тернефтегаза» компании «Новатек».
В заявлении для Le Monde, опровергая обвинения, TotalEnergies добавила, что нестабильные конденсаты, производимые «Тернефтегазом», были «экспортированы за границу» и потому не могли быть использованы российской армией в качестве топлива для самолетов.