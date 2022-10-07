Глава Еврокомиссии заявила, что заполнение газохранилищ ЕС достигло 90%
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сообщила, что газохранилища ЕС заполнены на 90% накануне зимы. Об этом она заявила, прибыв на саммит лидеров ЕС в Праге в пятницу
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сообщила, что газохранилища ЕС заполнены на 90% накануне зимы. Об этом она заявила, прибыв на саммит лидеров ЕС в Праге в пятницу.
«Цены на энергоносители стремительно растут. Но если взглянуть на последние 7 месяцев, можно увидеть, что Россия умышленно и систематически ограничивала поставки в ЕС. Но мы смогли компенсировать это. Мы заполнили наши хранилища до 90%, это очень хорошо», - сказала она.
Сейчас, по словам фон дер Ляйен, ЕС создал "первую линию защиты" своего рынка и теперь пришло время обсудить, как можно ограничить пики цен на энергоносители.
В сентябре сообщалось, что ЕС заполнил газовые хранилища на 84% в преддверии зимы - значительно раньше, чем планировалось.
Евросоюз планировал заполнить свои подземные газохранилища на 80% до 1 ноября на фоне возможных перебоев поставок газа из РФ.
Заполненность газовых хранилищ в Германии превысила 90% - несмотря на полную остановку «Северного потока», свидетельствуют данные операторов европейских хранилищ.