В МИД Испании выступили за предоставление убежища бегущим за рубеж россиянам
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна выступает за предоставление убежища гражданам России, а также не против выдачи им шенгенских виз
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна выступает за предоставление убежища гражданам России, а также не против выдачи им шенгенских виз. По его словам, нужно дать возможность покинуть Россию тем гражданам, которые хотят это сделать.
«Мы ничего не имеем против российского народа, тем более против тех людей, которые с большим мужеством выходят на демонстрации под угрозой тюремного заключения и даже жизни. Тем, кто пытаются покинуть страну, нужно дать возможность сделать это», — так господин Альварес ответил на вопрос, следует ли предлагать убежище в странах ЕС гражданам России, покидающим страну после начала военной операции России на Украине (цитата по La Razon).
«Это совершенно возможно в настоящий момент, и именно поэтому европейцы, вместо того чтобы полностью закрыть возможность выдачи виз россиянам, оставили открытой дверь для выдачи виз тем, кто соответствует условиям для этого», — добавил он.
После объявления частичной мобилизации 21 сентября граждане России, в том числе те, кто попадает под призыв, начали уезжать за рубеж. Отказались предоставлять визы россиянам-уклонистам Чехия, Эстония и Латвия.